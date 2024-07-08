Политолог Дудаков заявил о трудностях замены Байдена на выборах

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Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение о том, что демократам будет нелегко заменить красиво и легитимно действующего президента США Джо Байдена в президентской гонке.
Он отметил, что часть влиятельных людей Демпартии действительно требует снятия кандидатуры Байдена с выборов.
А политический обозреватель Андрей Перла подчеркнул, что разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Джо Байденом в рамках «турне» по поводу урегулирования украинского вопроса обещает быть непростым.
Ранее американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил намерения спонсоров демократов заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки несостоятельностью нынешнего главы Белого дома.
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«Но не они всё-таки принимают все основные решения в стане демократического истеблишмента. Да, у них есть определённое влияние, но все крупные игроки в стане Демпартии, продолжают выступать за то, чтобы никакой рокировки не было. Поэтому несмотря на то, что сценарий замены Байдена теоретически остаётся возможным, он продолжает быть маловероятным», — объяснил в беседе с RT Дудаков.
А политический обозреватель Андрей Перла подчеркнул, что разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Джо Байденом в рамках «турне» по поводу урегулирования украинского вопроса обещает быть непростым.
«В США известно, что за президент, и как с ним можно разговаривать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.
Ранее американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил намерения спонсоров демократов заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки несостоятельностью нынешнего главы Белого дома.
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Мелисса Тимофеева