«Он справится»: Военэксперт Литовкин о назначении Дюмина командующим СВО в Курской области

Фото: сайт Кремля
Ситуация в Курской области остается сложной, ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна.
В сети появилась информация, что российский лидер назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома ВСУ в Курской области. Об этом в авторском Телеграм-канале сообщил публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Телеграм-канале Condottiero. Сведенья подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу. По его словам, генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир.
Напомним, что 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты, там сохраняется напряженная, но стабильная обстановка. Президент России объяснил действия ВСУ стремлением улучшить свои переговорные позиции. При этом глава государства отметил, что диалог с противником, который наносит хаотичные удары по мирным жителям, исключен.
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу. По его словам, генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир.
«Я думаю, что он может с этим справиться. Алексей Дюмин долгие годы служил в вооруженных силах, в охране президента, был заместителем министра обороны. Он занимал пост губернатора Тульской области. У него есть полный набор и административных и командных возможностей, для организации обороны Курской области и зачистки региона от проникших туда боевиков Бандеровской армии», — поделился своим мнением эксперт.
Путин поручил Дюмину курировать уничтожение ВСУ в Курской области
Напомним, что 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты, там сохраняется напряженная, но стабильная обстановка. Президент России объяснил действия ВСУ стремлением улучшить свои переговорные позиции. При этом глава государства отметил, что диалог с противником, который наносит хаотичные удары по мирным жителям, исключен.
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Дарья Осипова