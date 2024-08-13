Военэксперт Литовкин: новое назначение стало вызовом для Дюмина

Фото: сайт Кремля
Боевики ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Ситуация в регионе остается сложной.
В авторском Telegram-канале публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Telegram-канале Condottiero заявили, что президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома ВСУ в Курской области. Сведения подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что у Дюмина есть все необходимое, чтобы справится с этой задачей.
14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. Сейчас он курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, также является секретарем Государственного Совета РФ.
Ранее военэксперт Литовкин отмечал, что генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир. По его словам, у него есть полный набор и административных и командных возможностей для организации обороны Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что у Дюмина есть все необходимое, чтобы справится с этой задачей.
«Для Алексея Дюмина это вызов, потому что его называют одним из кандидатов в президенты. Я думаю, что он постарается доказать свою компетентность в этих вопросах», — добавил он.
14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. Сейчас он курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, также является секретарем Государственного Совета РФ.
Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина
Ранее военэксперт Литовкин отмечал, что генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир. По его словам, у него есть полный набор и административных и командных возможностей для организации обороны Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова