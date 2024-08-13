Военэксперт Литовкин: новое назначение стало вызовом для Дюмина

Боевики ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Ситуация в регионе остается сложной.