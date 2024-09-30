Политолог Евсеев рассказал о подготовке США государственного переворота в Грузии

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Грузинские власти пригрозили США пересмотром двусторонних отношений, если те не прекратят открытую поддержку оппозиции. В правящей партии закавказской республики считают, что Запад может сделать ставку на государственный переворот.
Выборы в стране состоятся 26 октября, напоминает РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе уверен, что «некоторые иностранные посольства» проводят кампанию в пользу противников правящей в стране партии «Грузинская мечта». Аналитики отмечают, что американо-грузинские отношения деградировали после начала спецоперации, но сейчас этот процесс принял лавинообразный характер.
Глава городской администрации столицы Грузии также пообещал покончить с иностранной агентурой и теми предателями, которые вредят стране и её европейскому будущему. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что оппозиция в Грузии выборы не выиграет, но при поддержке США попытается устроить новый майдан. Таким образом Запад хочет устроить в Закавказье ещё один антироссийский форпост, считает эксперт.
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Александр Бойцов