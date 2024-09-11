Политолог Синельников-Орешак: дебаты позволили Харрис склонить на свою сторону колеблющихся

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В ходе первого раунда предвыборных теледебатов между кандидатами в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и республиканцем Дональдом Трампом первой удалось склонить на свою сторону колеблющихся избирателей.
Такое мнение высказал «Радио 1» политолог-американист Михаил Синельников-Орешак.
Как он напомнил, начались дебаты с того, что Харрис вышла и решительно пожала руку Трампу. Было видно, что он этого не ожидал.
Однако не исключено, что этот раунд теледебатов окажется последним, так как Трамп и Харрис пока не могут договориться, пройдёт ли ещё хотя бы одна такая встреча перед президентскими выборами 5 ноября.
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«Основной вывод – в том, что Харрис удалось затянуть на свою сторону ощутимую часть так называемых колеблющихся, – тех, кто не является ни республиканцем, ни демократом и интересуется политикой крайне редко, от случая к случаю, по каким-либо поводам. В данном случае поводом стали эти самые дебаты. Кандидаты проводят встречи, пикировки и дискуссии именно ради этих людей. Фанаты проголосуют независимо от того, как выступал их лидер», – отметил политолог.
Как он напомнил, начались дебаты с того, что Харрис вышла и решительно пожала руку Трампу. Было видно, что он этого не ожидал.
«Именно так она взяла дискуссию в свои руки и повела. Трамп был явно ведомым. Причина – в том, что ему неоднократно ставили в вину: собственное раздутое эго. Из-за этого он проглатывает наживки, специально ему подбрасываемые, чтобы вывести из себя. Перед этими дебатами его команда умоляла, чтобы он не обращал на них внимание и не дал себя спровоцировать. Но, увы, этого Трампу не удалось. И, естественно, он этот раунд дебатов проиграл», – констатировал Синельников-Орешак.По его мнению, Трампа также подвёл его постоянный рассказ о себе «с любовью», о том, что у него всё самое лучшее, и он «всё сам сделал». Между тем избиратель требует от него некоторой конкретики.
«Например, он уже не раз повторял, что остановил бы конфликт вокруг Украины, просто позвонив Владимиру Зеленскому, а потом позвонив Владимиру Путину, и за один день всё бы решил. Но ведь такое экстремальное заявление требует таких же экстремальных доказательств. А что бы он им такого сказал? Ну, хоть чуть-чуть бы приоткрыл тайну – как бы он смог так всё повернуть, что за одни сутки остановил бы такой затяжной, долгий и кровавый процесс? Хоть какие-то контуры Трамп должен был обозначить. Но он как раз очень, активно от этого уклонялся», – заметил собеседник «Радио 1».По оценке Михаила Синельникова-Орешака, после дебатов Харрис явно укрепила свои позиции.
«Сказать, что всё категорически предопределено, нельзя, хотя после этого раунда дебатов предпочтения избирателей в пользу кандидатки от демократов пошли вверх. Кстати, букмекеры тоже ставили на её победу. Так и получилось. И лично я тоже поставил бы на победу Харрис на выборы», – заключил политолог.Первые предвыборные теледебаты между кандидатами на пост президента США – республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис – были организованы телеканалом ABC News. Его транслировали все крупнейшие американские телекомпании. Предвыборное мероприятие проходило в Филадельфии, штат Пенсильвания. Кандидаты обсудили вопросы иммиграции, внешней политики и здравоохранения.
Однако не исключено, что этот раунд теледебатов окажется последним, так как Трамп и Харрис пока не могут договориться, пройдёт ли ещё хотя бы одна такая встреча перед президентскими выборами 5 ноября.
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Лора Луганская