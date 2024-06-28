Политолог Клюкин: Демпартия США должна поменять Байдена на другого кандидата

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Если демократы хотят создать серьёзную конкуренцию на президентских выборах в США, они обязательно должны поменять Джо Байдена на другого кандидата.
Такое мнение высказал Pravda.Ru политолог Александр Клюкин.
В ночь на пятницу в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.
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«Какого-то успеха от Байдена ожидать нельзя. Нельзя ждать от полумёртвого человека того, что может повлиять на избирателей или заставить Дональда Трампа чувствовать себя проигравшим. У Трампа аргументы, на которые Байден не сможет ответить не потому, что он глупый, а просто из-за возраста и болезни. У него отсутствует любая память. И демократы просто издеваются над больным человеком. От Демократической партии должен баллотироваться не Байден», – сказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.
В ночь на пятницу в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.
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Лора Луганская