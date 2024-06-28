Политолог Маркелов перечислил кандидатов на замену Байдену в президентской гонке

Фото: iStock / lucky-photographer
Джо Байден с большой вероятностью останется в президентской гонке, так как в американском политическом поле не хватает громких кандидатов.
Такое мнение высказал политолог Сергей Маркелов по итогам первого раунда предвыборных дебатов между действующим главой государства и экс-президентом Дональдом Трампом.
Однако, по его оценке, у демократов есть и запасные варианты, которые не надо раскручивать.
Читайте также:
«Смотреть стыдно»: депутат Чепа – о предвыборных дебатах в США
RS: Байден и Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений по Украине
Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией
Однако, по его оценке, у демократов есть и запасные варианты, которые не надо раскручивать.
«Очевидный раскрученный кандидат – это Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, который после дебатов уже подтвердил, что слабость Байдена очевидна. Можно также рассмотреть Хиллари Клинтон и Мишель Обаму. Клинтон как кандидат совсем слабенькая, но раскрученная. Обама тоже хорошо известна и популярна», – сказал политолог в беседе с «Вечерней Москвой».Ранее сообщалось, что в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.
Читайте также:
«Смотреть стыдно»: депутат Чепа – о предвыборных дебатах в США
RS: Байден и Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений по Украине
Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией
Лора Луганская