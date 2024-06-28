Политолог Светов назвал главных кандидатов на замену Байдену

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Кандидатами в президенты США от Демократической партии вместо главы Белого дома Джо Байдена могут стать вице-президент США Камала Харрис или губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.
Он отметил, что могут появиться и другие кандидаты, но именно эти две фигуры сейчас реальны. Эксперт не исключил, что на съездах представят нового претендента на пост главы США, но только в том случае, если Байден снимет свою кандидатуру. Однако пока неясно, готов ли к этому президент.
Ранее в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.
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«Харрис мало популярна. Однако давно говорят о губернаторе Калифорнии Гэвине Ньюсоме, который начал раскручиваться ещё в прошлом году. Когда в Штаты приезжал Си Цзиньпин, его встречал Ньюсом и общался с ним», — пояснил политолог в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что могут появиться и другие кандидаты, но именно эти две фигуры сейчас реальны. Эксперт не исключил, что на съездах представят нового претендента на пост главы США, но только в том случае, если Байден снимет свою кандидатуру. Однако пока неясно, готов ли к этому президент.
Ранее в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.
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Лора Луганская