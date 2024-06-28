«Смотреть стыдно»: депутат Чепа – о предвыборных дебатах в США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо развивать единую и разветвленную кадровую программу для подготовки управленцев. Об этом российский лидер сообщил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, передает РИА Новости.