«Смотреть стыдно»: депутат Чепа – о предвыборных дебатах в США

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За поведением президента США Джо Байдена и бывшего лидера страны Дональда Трампа во время предвыборных дебатов было стыдно наблюдать.
Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Депутат отметил тот факт, что политики не стали пожимать руки и начали оскорблять друг друга с первых минут.
Поведение Байдена во время дебатов, по мнению парламентария, заслуживает отдельного внимания. Как отметил Чепа, хозяин Белого дома – уже пожилой человек, поэтому его запинки можно понять. Но если он в таком состоянии будет управлять страной, это будет опасно не только для Америки, но и для всего мира.
Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли минувшей ночью в США. В ходе выступления Байден назвал оппонента «неудачником», а Трамп обвинил соперника в приближении третьей мировой войны. Американский президент постоянно запинался и терял мысль.
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«США преподносит уроки, которые нормальному человеку подчас стыдно наблюдать. Кандидаты не подали руки друг другу и через несколько минут начали оскорблять друг друга. Это происходило на одной из крупнейших информационных площадок – на CNN. Это рупор демократической партии, и они делали всё, чтобы Байдену было комфортнее выступать именно там. Но на эти оскорбления воспитанному человеку смотреть неудобно. Тем более, выступали два пожилых человека – элита, образец того, что навязывают США миру», – сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».
Поведение Байдена во время дебатов, по мнению парламентария, заслуживает отдельного внимания. Как отметил Чепа, хозяин Белого дома – уже пожилой человек, поэтому его запинки можно понять. Но если он в таком состоянии будет управлять страной, это будет опасно не только для Америки, но и для всего мира.
Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли минувшей ночью в США. В ходе выступления Байден назвал оппонента «неудачником», а Трамп обвинил соперника в приближении третьей мировой войны. Американский президент постоянно запинался и терял мысль.
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Лора Луганская