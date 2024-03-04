Политолог Макаркин объяснил поражение Трампа на праймериз в штате Вашингтон

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп потерпел поражение на праймериз в Вашингтоне из-за особенностей электората этого штата. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Алексей Макаркин.
Он отметил, что демократический электорат в основном состоит из афроамериканцев, а республиканский – из госслужащих, сотрудников конгресса и лобистов, на которых Трамп и его сторонники способны оказывать давление.
Собеседник NEWS.ru отметил, что сторонники экс-президента шантажируют республиканцев, призывая голосовать за Трампа. Такие меры принимаются, поскольку в Вашингтоне достаточно мало тех, кто готов пойти за Трампом. В связи с этим, победа его конкурентки Никки Хейли была очевидна.
При этом политолог отметил, что Трамп способен иначе преподнести своё поражение. Он может отметить, что за него, как правило, голосуют рядовые американцы, а за Хейли – исключительно госслужащие и иной электорат, далёкий от народа.
Читайте также:
Дональда Трампа исключили из праймериз в третьем штате
Трамп продолжил свой победный марш, одержав победу в Айдахо и Мичигане
Никки Хейли проиграла Трампу выборы в Нью-Гэмпшире, но остаётся в гонке
Собеседник NEWS.ru отметил, что сторонники экс-президента шантажируют республиканцев, призывая голосовать за Трампа. Такие меры принимаются, поскольку в Вашингтоне достаточно мало тех, кто готов пойти за Трампом. В связи с этим, победа его конкурентки Никки Хейли была очевидна.
Читайте также:
Дональда Трампа исключили из праймериз в третьем штате
Трамп продолжил свой победный марш, одержав победу в Айдахо и Мичигане
Никки Хейли проиграла Трампу выборы в Нью-Гэмпшире, но остаётся в гонке
Анастасия Чинкова