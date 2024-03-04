Политолог Макаркин оценил шансы Хейли против Трампа после победы в Вашингтоне

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Несмотря на победу на праймериз в Вашингтоне член Республиканской партии США Никки Хейли имеет мало шансов на победу над бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Алексей Макаркин.
Однако пока что она продолжает борьбу и не снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Этому есть две причины: она набирает электорат для участия в выборах 2028 года и надеется на обвинительный приговор Трампу, объяснил собеседник NEWS.ru.
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Анастасия Чинкова