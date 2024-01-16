Политолог Маркелов: «Основной сценарий выборов США — конфликт Байдена и Трампа»

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Политолог Сергей Маркелов заявил о том, что сейчас проблемы действующего президента США Джо Байдена перед выборами всем очевидны.
«Сегодня было бы правильнее сказать, что основным сценарием выборов США является конфликт Байдена и Трампа. При этом у Байдена есть несколько слабых сторон, а у Трампа одна — проблемы с законом. Но Трамп — всего лишь претендент на пост президента, а Байден — действующий президент. С этой точки зрения действующий президент всегда в более выигрышном положении, ведь Байдену требуется просто сохранить пост, а Трампу надо сместить соперника с места», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
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Мелисса Тимофеева