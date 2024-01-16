Союзники США обеспокоены возвращением Трампа на пост президента

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Многие союзники США обеспокоены возвращением Дональда Трампа на пост президента страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Ряд лидеров дружественных США стран в ходе саммитов Евросоюза отказываются от упоминания возможной победы Трампа на предстоящих президентских выборах. При этом часть государств начинает постепенно готовиться к такому исходу событий.
Отмечается, что опасения вызывает риторика бывшего президента США о том, что «Америка превыше всего», а также постоянные заявления о возможном выходе государства из состава НАТО и протекционистская торговая политика.
Предварительные результаты голосования показывают, что Дональд Трамп одерживает победу в штате Айова, где его кандидатура получила 51%.
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Отмечается, что опасения вызывает риторика бывшего президента США о том, что «Америка превыше всего», а также постоянные заявления о возможном выходе государства из состава НАТО и протекционистская торговая политика.
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Анастасия Чинкова