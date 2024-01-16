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Союзники США обеспокоены возвращением Трампа на пост президента

Bloomberg: ряд союзников США обеспокоен возвращением Трампа на пост президента
16 января 2024, 11:06
Фото: iStock/twinsterphoto

Фото: iStock/twinsterphoto

Многие союзники США обеспокоены возвращением Дональда Трампа на пост президента страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Ряд лидеров дружественных США стран в ходе саммитов Евросоюза отказываются от упоминания возможной победы Трампа на предстоящих президентских выборах. При этом часть государств начинает постепенно готовиться к такому исходу событий.

Отмечается, что опасения вызывает риторика бывшего президента США о том, что «Америка превыше всего», а также постоянные заявления о возможном выходе государства из состава НАТО и протекционистская торговая политика.


Предварительные результаты голосования показывают, что Дональд Трамп одерживает победу в штате Айова, где его кандидатура получила 51%.

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#дональд трамп
#выборы
#президент
#сша
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«Должны быть готовы»: В Минобороны Польши сделали неожиданное заявление о России
В Минобороны Польши призвали готовится к любым сценариям в отношении России
16 января 2024, 11:59

Фото: iStock/macky_ch

Североатлантический альянс должен быть готов к любому развитию сценария в отношении России, с таким заявлением выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует PAP.
«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — продекламировал Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства также напомнил о всей серьёзности ситуации, развернувшейся на полях специальной военной операции.

В завершении Косиняк-Камыш заявил, что в этом году расходы на польскую армию будут увеличены примерно на 20 процентов.

В то же время, ранее стало известно о разочаровании президента Украины Владимира Зеленского в западных союзниках. По его мнению, внимание лидеров стран НАТО перефокусировалось на внутренние проблемы государств, а украинский конфликт отошёл далеко на второй план.

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#польша
#нато
#россия
#украина
#армия
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Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
16 января 2024, 10:33

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об установлении нового почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сообщается в тексте обнародованного документа.

Отмечается, что документ вступает в законную силу со дня его подписания, то есть — с 16 января 2024 года.

Вчера Владимир Путин высказался о семьях участников специальной военной операции на Украине. По мнению президента, обеспечение наилучших условий для родственников российских военных в наши дни является приоритетной задачей для страны. Он также отметил, что государство со своей стороны делает всё возможное для поддержки семей участников СВО, однако, не стоит забывать, что реализация этого направления является общей задачей российского общества.

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#рф
#владимир путин
#закон
#сотрудники
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ЕС приступил к аудиту предоставленного Украине вооружения
FT: ЕС приступил к проведению аудита предоставленного Украине оружия
16 января 2024, 10:24

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз приступил к аудиту вооружений, поставленных на Украину странами объединения, на фоне заявлений о том, что часть государств предоставила меньшую помощь Киеву, чем могла. Об этом сообщает издание Financial Times.
Проверка проводится Европейской службой внешних связей, которая предоставит результаты в преддверии саммита Евросоюза 1 февраля.

Отмечается, что аудит проводится на основе полученных от стран Евросоюза данных. При этом несколько государств выступили против проведения проверки, отказавшись предоставлять свои полные данные.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил с требованием проверить оказанную странами ЕС помощь Украине. Он заявил, что некоторые государства могут втайне планировать дальнейшее предоставление военной помощи Киеву. Политик выступил за проведение точного обзора внесённых в поддержку Киева средств.

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#евросоюз
#украина
#вооружение
#поставки
#проверка
#олаф
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В Белом доме прокомментировали удары Ирана по иракскому Эрбилю
Белый дом: власти США считают удары КСИР по Эрбилю безрассудными и неточными
16 января 2024, 10:01

Фото: iStock/lucky-photographer

Американские власти признали удары Ирана на иракский город Эрбиль «безрассудными и неточными». Об этом следует из заявления пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эндриен Уотсон.
Она отметила, что власти США были проинформированы ходом событий, а также самостоятельно отслеживали ракеты, упавшие на севере Ирака и в северных регионах Сирии.

По словам Уотсон, американские солдаты и военные объекты США, находящиеся на этих территориях, не пострадали.

Власти США поддерживают контакт с чиновниками Ирака и Курдистана. Согласно первичной оценке произошедших событий, в США называют нанесённые иранской армией удары «безрассудными и неточными».

Представительница Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддерживает независимость и территориальную целостность Ирака.

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#сша
#ирак
#иран
#атака
#белый дом
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«Раздражает»: Зеленский признался в отчаянии из-за поведения Запада и украинцев
Focus: Зеленского раздражает непостоянство Запада и отчуждённость украинцев
16 января 2024, 09:51

Фото: iStock/Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский разочаровался как в поведение некоторых западных союзников, так и своего народа, об этом пишет Focus.
«Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Focus также отметили, что внимание Соединённых Штатов Америки, а также лидеров европейских стран, переключилось на внутреннюю политику государств в преддверии президентских выборов. В то же время, российская армия продолжает вести боевые действия в прежних темпах, при том, что ресурсы и личный состав Вооружённых сил Украины тает на глазах.

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#владимир зеленский
#украина
#сво
#всу
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Климов: нейтральный флот в Черном море противоречит договоренностям о Босфоре
16 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/alexnikit1981

Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может проходить через Босфор, исходя из соглашения о его использовании.
Турция всегда внимательно соблюдала данный договор. Об этом РИА Новости сказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, когда комментировал доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В новом докладе сказано, что нейтральные государства сохдадут военно-морскую оперативную группу в Черном море, чтобы сопровождать торговые суда, которые вывозят из региона зерно, а также удобрения.

«Этот форум сам по себе — не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек. Всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — это надувания щёк и просто ничего»,=говорит Андрей Климов.
По словам Климова, существуют правила морского судоходства, соглашение, определяющее правила прохождения Босфора, а всё остальное просто не имеет веса.

«Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла», - отметил Андрей Климов.
Ранее Анкара сообщила, что пока не видит готовности западных лидеров приступить к урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил неназванный турецкий дипломат в интервью для «РИА Новости».

«К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Дипломат также отметил, что Анкара продолжает предлагать свои посреднические услуги в процессе мирных переговоров конфликтующих сторон.

Источник СМИ считает, что дать старт разрешению ситуацию могут переговоры в рамках стамбульского процесса.

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Рамасвами принял решение выйти из президентской гонки и поддержать Трампа
#турция
#политика
#новости
#флот
#чёрное море
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Рамасвами принял решение выйти из президентской гонки и поддержать Трампа
Кандидат в президенты США Рамасвами принял решение снять свою кандидатуру
16 января 2024, 08:24

Фото: iStock/bizoo_n

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами принял решение покинуть президентскую гонку, об этом сообщает Bloomberg.
«Я принял решение выйти из президентской гонки», — цитирует агентство заявление Рамасвами.

Предприниматель также рассказал, что позвонил бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и поздравил его с победой в предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова. Рамасвами также выразил Трампу свою поддержку в президентской гонке.

Напомним, ранее в американском штате Айова прошло голосование, открывшее сезон предварительных выборов в стране. Победу в нём одержал Дональд Трамп, набравший около половины голосов избирателей.

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#сша
#президент
#выборы
#дональд трамп
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«Всё ещё не готовы»: Турция усомнилась в желании Запада урегулировать конфликт на Украине
Турция пока не видит намерений Запада в урегулировании украинского конфликта
16 января 2024, 08:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Анкара пока не видит готовности западных лидеров приступить к урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил неназванный турецкий дипломат в интервью для «РИА Новости».
«К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Дипломат также отметил, что Анкара продолжает предлагать свои посреднические услуги в процессе мирных переговоров конфликтующих сторон. Источник СМИ считает, что дать старт разрешению ситуацию могут переговоры в рамках стамбульского процесса.

Напомним, ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение той или иной «формулы мира» по Украине не имеет смысла без участия в переговорах России.

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#дипломат
#переговоры
#россия
#украина
#турция
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«Запечатать»: Трамп рассказал, что сделает с мигрантами в случае победы на выборах
Трамп заявил, что «запечатает» южную границу США, если победит на выборах
16 января 2024, 07:25

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы в президентских выборах «запечатает» южную границу Соединённых Штатов. С таким заявлением политик выступил во время выступления перед своими сторонниками в Де-Мойне.
«Мы намерены запечатать границу», — продекламировал Трамп.

Он также отметил, что если вновь займёт президентское кресло, то уровень миграции в стране достигнет показателей времён администрации Дуайта Эйзенхауэра.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой на нынешнего главу Штатов Джозефа Байдена. Он заявил, что Байден — худший президент в истории США, который разрушает Америку, именно поэтому сейчас всем политическим силам и партиям необходимо объединиться, чтобы спасти страну от краха.

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#сша
#дональд джозеф мигранты
#выборы
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