Политолог Мезенцев объяснил провал на выборах в ЮАР правящей партии

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Старший научный сотрудник института Африки РАН Станислав Мезенцев заявил, что провал на выборах в ЮАР правящей партии связан с накопившимися в стране за долгие годы проблемами.
«Южная Африка – самая развитая территория на Африканском континенте. Но последние годы после ухода Нельсона Мандела, который произвел экономическое чудо безболезненного перехода от апартеида к системе демократической, ситуация в стране ухудшалась. Слишком страна хороша и привлекательная, слишком много эмигрантов, много накопленных проблем», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мезенцев.
Отмечается, что «Африканский национальный конгресс» впервые за 30 лет утратил парламентское большинство на всеобщих выборах.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь начинается его рабочая поездка по странам Африки.
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