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Политолог Иван Мезюхо заявил, что начатое прокуратурой Парижа судебное расследование против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связано с выборами в парламент страны.
«Это расследование связано с выборами в парламент Франции. Я думаю, что таким образом власти только увеличат её рейтинг, потому что данный избирательный процесс показал, что её Национальное объединение уверенно прирастает новыми электоральными очками, новой поддержкой со стороны общества и это уже некая тенденция», — пояснил в беседе с RT Мезюхо.
До этого философ Александр Дугин заявлял о тоталитарном аспекте либеральной политики, в частности, Запада.
«Значительное количество мировых элит находятся под прямым управлением Запада. На уровне подчинённости их вашингтонскому центру принятия решений можно увидеть строгую дисциплину. Эти платформы становятся более тоталитарными. И элиты пытаются создать образ, что они нас изолировали, свою легитимность сохранили и продолжают управлять миром. Это тоталитарный аспект либеральной политики», — приводит «Царьград» слова Дугина.
Ранее сообщалось, что власти Швейцарии ввели запрет на рекламу в отношении четырёх российских средств массовой информации.
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