Финляндия одобрила арест члена экипажа судна Fitburg
В Хельсинки суд одобрил арест одного из членов экипажа сухогруза Fitburg, которого подозревают в причастности к повреждению телекоммуникационного кабеля. Об этом сообщает «Интерфакс».
По информации полиции, задержанный — гражданин Армении, однако его должность на борту не уточняется. Еще трем морякам запретили покидать территорию Финляндии. Уточняется, что экипаж Fitburg насчитывает 14 человек и включает представителей разных стран — России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.
Сухогруз, следовавший под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу, финская полиция задержала 31 декабря. Поводом стало подозрение в повреждении подводного кабеля компании Elisa, проложенного по дну Финского залива и соединяющего Хельсинки с Таллином.
Как отметили в полиции, обследование района инцидента выявило на дне след протяженностью в десятки километров, предположительно, от якоря, который волочился по грунту.
Читайте также: