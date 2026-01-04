Финляндия одобрила арест члена экипажа судна Fitburg

04 января 2026, 19:25

Финский суд одобрил арест члена экипажа судна Fitburg

Фото: istockphoto/Dikuch

В Хельсинки суд одобрил арест одного из членов экипажа сухогруза Fitburg, которого подозревают в причастности к повреждению телекоммуникационного кабеля. Об этом сообщает «Интерфакс».