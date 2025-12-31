Достижения.рф

Финское правительство уведомило посольство РФ о задержании судна с россиянами

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Правительство Финляндии уведомило посольство России о задержании судна, в составе экипажа которого находятся граждане РФ. Об этом 31 декабря РИА Новости сообщила пресс-служба российской дипмиссии.



В посольстве отметили, что на текущий момент обращений от российских граждан не поступало. При этом дипмиссия заявила о готовности при необходимости оказать задержанным соотечественникам консульскую помощь.

«Финские власти уведомили посольство о задержании судна, в экипаже которого есть граждане России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что финская береговая охрана задержала судно по подозрению в возможном повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. По данным финской стороны, прибывший на место корабль VL Turva обнаружил якорную цепь задержанного судна в воде.
Никита Кротов

