Финское правительство уведомило посольство РФ о задержании судна с россиянами

31 декабря 2025, 20:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Правительство Финляндии уведомило посольство России о задержании судна, в составе экипажа которого находятся граждане РФ. Об этом 31 декабря РИА Новости сообщила пресс-служба российской дипмиссии.





В посольстве отметили, что на текущий момент обращений от российских граждан не поступало. При этом дипмиссия заявила о готовности при необходимости оказать задержанным соотечественникам консульскую помощь.





«Финские власти уведомили посольство о задержании судна, в экипаже которого есть граждане России», — говорится в сообщении.