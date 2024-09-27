Политолог пояснил решение Зеленского провести выборы президента на Украине

Владимир Зеленский вынужден провести хотя бы имитацию выборов из-за давления Запада. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
Напомним, накануне издание The Economist сообщило, что Зеленский собирается провести президентские выборы в стране в 2025 году.
По его словам, предположения о выборах могут быть связаны с визитом Зеленского в США, где он в очередной раз просил вооружение для ВСУ. Политолог предположил, что представители западных стран могли предложить украинскому лидеру провести голосование в стране, прежде чем Киев получит новую порцию оружия.
Однако Коньков считает, что Зеленский может лишь пообещать провести выборы президента на Украине, но в текущей ситуации говорить о возможных соперниках можно лишь условно.
Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая текущего года. Зеленский не стал проводить выборы президента на Украине из-за конфликта с Россией.
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«Сейчас идет гипотетический разговор на эту тему, потому что действительно уже становится совершенно неприлично. Всё-таки срок полномочий его истек, и никаких подвижек по поводу того, чтобы легитимизировать свое положение, нет. Все западные структуры наверняка не публично, но говорят, что нужно сначала легализовать свое положение, а потом уже продавать разного рода «победные планы», — пояснил Коньков в беседе с «Известиями».
По его словам, предположения о выборах могут быть связаны с визитом Зеленского в США, где он в очередной раз просил вооружение для ВСУ. Политолог предположил, что представители западных стран могли предложить украинскому лидеру провести голосование в стране, прежде чем Киев получит новую порцию оружия.
Однако Коньков считает, что Зеленский может лишь пообещать провести выборы президента на Украине, но в текущей ситуации говорить о возможных соперниках можно лишь условно.
Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая текущего года. Зеленский не стал проводить выборы президента на Украине из-за конфликта с Россией.
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Элина Позднякова