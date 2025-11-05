Достижения.рф

Экс-советник Трампа высказался о сроках начала конфликта на Украине

Флинн заявил, что конфликт на Украине начался до прихода Байдена к власти
Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн заявил, что конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти. Его слова приводит РИА Новости.



Флинн отметил, что многие ошибочно связывают начало конфликта с президентством Байдена, тогда как он возник еще в феврале 2014 года при администрации Барака Обамы. По его словам, американские власти того периода сыграли ключевую роль в событиях на Украине.

Экс-советник Трампа также заявил о непосредственном отношении заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана к событиям на Майдане.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знаком с планом Европы по завершению конфликта на Украине.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0