Экс-советник Трампа высказался о сроках начала конфликта на Украине

05 ноября 2025, 08:17

Флинн заявил, что конфликт на Украине начался до прихода Байдена к власти

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн заявил, что конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти. Его слова приводит РИА Новости.