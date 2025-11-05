Экс-советник Трампа высказался о сроках начала конфликта на Украине
Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн заявил, что конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти. Его слова приводит РИА Новости.
Флинн отметил, что многие ошибочно связывают начало конфликта с президентством Байдена, тогда как он возник еще в феврале 2014 года при администрации Барака Обамы. По его словам, американские власти того периода сыграли ключевую роль в событиях на Украине.
Экс-советник Трампа также заявил о непосредственном отношении заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана к событиям на Майдане.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знаком с планом Европы по завершению конфликта на Украине.
Читайте также: