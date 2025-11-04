У ВС США есть план против боевиков в Нигерии, пишут СМИ
Вооружённые силы США могут провести серию ударов беспилотниками по боевикам‑исламистам на территории Нигерии.
Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники. При этом заместитель пресс‑секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что администрация президента Дональда Трампа прорабатывает варианты возможных действий в отношении страны.
Несколько дней назад Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры в ответ на преступления против христиан. Республиканец предупредил, что если положение в республике не изменится, Вашингтон может немедленно прекратить всю помощь Абудже и даже ввести свои войска на территорию Нигерии. По его словам, вторжение было бы «быстрым и жестким».
