В США ожидают депортации более 1000 человек с гражданством СССР и Югославии

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На 24 ноября 2024 года в США было зарегистрировано 1 445 549 приказов о депортации иностранцев, не находящихся под арестом иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Об этом пишет РИА Новости.
Среди ожидающих депортации оказались 337 граждан СССР, 845 человек с паспортами Югославии и 254 гражданина Чехословакии.
Данные были предоставлены ICE в ответ на запрос телеканала Fox News. Президент Дональд Трамп в своей первой речи пообещал принять меры против нелегальной миграции, а также объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны.
Администрация президента США Дональда Трампа частично смягчила указ о приостановке программ помощи другим странам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Данные были предоставлены ICE в ответ на запрос телеканала Fox News. Президент Дональд Трамп в своей первой речи пообещал принять меры против нелегальной миграции, а также объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны.
Администрация президента США Дональда Трампа частично смягчила указ о приостановке программ помощи другим странам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова