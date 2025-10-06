Макрон язвительно раскритиковал идею о создании «стены дронов» в Европе

06 октября 2025, 05:12

FT: Макрон язвительно раскритиковал предложение фон дер Ляйен о «стене дронов»

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал инициативу главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» в Европе. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).





Обмен колкостями между европейскими лидерами случился в ходе неформального саммита ЕС в Копенгагене 1-2 октября. Макрон скептически отнесся к предложению Урсулы фон дер Ляйен, поскольку за ним «крылся риск» создать ложное впечатление полной защиты, схожее с израильским «Железным куполом».





«Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — цитирует FT язвительные слова Макрона.