Макрон язвительно раскритиковал идею о создании «стены дронов» в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал инициативу главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» в Европе. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).
Обмен колкостями между европейскими лидерами случился в ходе неформального саммита ЕС в Копенгагене 1-2 октября. Макрон скептически отнесся к предложению Урсулы фон дер Ляйен, поскольку за ним «крылся риск» создать ложное впечатление полной защиты, схожее с израильским «Железным куполом».
«Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — цитирует FT язвительные слова Макрона.
В материале отмечается, что президент Франции был не единственным, кому не пришлась по душе идея о «стене дронов». Реакция части лидеров ЕС была «такой же холодной, как Балтийское море».
