Политолог Светов заявил об отработанной системе выборов в России

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Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что система выборов в России отработана и постоянно совершенствуется.
«Я считаю, что у нас процедура выборов отработана и совершенствуется. И она достаточно открыта, прозрачна и понятна избирателям», — высказал своё мнение в беседе с RT Светов.
Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев также прокомментировал окончание избирательной кампании в России.
«Завершился единый день голосования. «Царьград» неоднократно выступал за отмену подобных мероприятий в период военных действий. Но народ в очередной раз показал, что в такое время нужна стабильность, что политические дрязги необходимо оставить на после войны», — приводит издание слова Малофеева.
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком обнародовал предварительные результаты муниципальных выборов, прошедших в Подмосковье 6-8 сентября.
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