Политологу Миграняну из РФ запретили въезд в Армению

Андраник Мигранян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Политологу и историку Андранику Миграняну из РФ запретили въезд в Армению, сообщил Союз армян России в своем Teлеграм-канале.
Андраник Мигранян прилетел в Армению для того, чтобы посетить могилы своих родителей. В международном аэропорту Еревана Звартноц политологу сказали, что ему отказано в посещении исторической родины. Отмечалось, что деталей о причинах такого запрета не приводится.
Ранее Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко. Глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк принял такое решение 12 декабря. По информации министерства, причина для включения миллиардера в санкционный список — якобы управление Олега Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance.
Читайте также:
Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата
Захарова: Участие Армении в МУС наносит ущерб отношениям Москвы и Еревана
«Хаш, кебаб и так далее»: Пашинян назвал причины эмиграции из Армении
Ольга Енгалычева