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Полиция перекрыла мост, по которому жители Приднестровья едут на выборы в Молдавию

Полиция перекрыла мост Рыбница – Резина, по которому едут избиратели из ПМР
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Полиция перекрыла мост между городом Рыбница в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и городом Резина в Молдавии. Об этом сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что молдавская сторона распространяет информацию о том, что на данном направлении якобы что-то заминировано или есть какая-то иная угроза. В связи с этим было полностью прекращено движение транспорта.

Однако Беляков указал на то, что ранее на этом мосту образовалась очередь из приднестровцев, которые направлялись в Молдавию для участия во втором туре выборов президента. Именно из-за этого, убеждён собеседник агентства, был перекрыт проезд.



В настоящее время представители приднестровской стороны в ОКК инициируют прибытие на место военных наблюдателей из числа миротворцев, которые проанализируют ситуацию на подъездах к мосту.

При этом, по сообщениям Генерального инспектората полиции Молдавии, в потоке людей находится человек, у которого при себе есть подозрительный язык с неизвестным содержимым. Гражданин отказывается сотрудничать с полицейскими.

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#молдавия
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#полиция
Финляндия выразила России протест из-за порчи забора посольства
Финляндия направила МИД РФ ноту протеста из-за порчи забора посольства в Москве
03 ноября 2024, 16:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Финляндии направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за порчи забора финского посольства в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Финский посол в РФ Марья Лийвала заявила, что в пятницу, 1 ноября, неизвестные нанесли на забор дипмиссии надпись на шведском языке «Аландские острова — наши», а территорию посольства закидали яйцами. По ее словам, правоохранители оперативно задержали пять преступников.

Уточняется, что из-за этого происшествия финский МИД направил ноту протеста в российский МИД. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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#посольство
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Санду ответила, за что голосовала на выборах в Молдавии
Лидер Молдавии Майя Санду заявила, что отдала голос «за будущее страны»
03 ноября 2024, 16:04

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Голос «за будущее страны» отдала президент Молдавии Майя Санду, заявив об этом на выходе с избирательного участка.
«Я проголосовала за спасение нашей страны, ее будущее, безопасность и мир. Мы не позволим никому украсть наши голоса. Наша задача - построить эффективное государство, которое работало бы на людей», — прокомментировала она журналистам.

Политик призвала остальных активно участвовать в голосовании, чтобы народный голос «не был похищен».

Во втором туре президентских выборов в Молдавии участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, которого при режиме Санду уволили с поста генпрокурора. Санду поддерживает санкции против России, а Стояногло признает важность РФ для экономики Молдавии. В первом туре победила Санду, набрав 42,45% голосов избирателей.

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#мир
#молдавия
#выборы
#новости
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Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов
Посольство России в Сербии: посол Британии принизил роль советских воинов
03 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/Vladographer

Посольство РФ в Сербии выразило возмущение статьей посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюсона, в которой тот попытался переосмыслить историческую роль Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии в освобождении сербского города, акцентируя внимание на британской роли. Информация опубликована на официальном сайте российского посольства.
Свою статью британский посол приурочил к 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Представители российской дипмиссии посчитали, что данная попытка Фергюсона переписать историю в пользу Лондона является неубедительной.

«Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно «приподнять» вклад Великобритании в зачистку сербской земли от гитлеровцев», — говорится в заявлении посольства.

Российское дипведомство выразило обеспокоенность тем, что этот подход может быть использован как инструмент политики, который нацелен на разжигание разногласий между народами бывшего СССР.

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#великобритания
#россия
#сербия
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Только половина израильских заложников ХАМАС до сих пор жива, пишет Israel Hayom
03 ноября 2024, 14:10

Фото: iStock/mercava

Лишь около половины от общего числа заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы. Об этом сообщила израильская газета Israel Hayom.
Отмечается, что в настоящее время в руках палестинских боевиков находится 51 живой израильский заложник. Все остальные уже мертвы, хотя официально об их гибели не сообщалось.

Ранее, в сентябре, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности сообщил, что половина заложников всё ещё жива. Хотя на официальном уровне сообщалось о гибели лишь 37 заложников, тела которых до сих пор удерживаются на территории Газы.

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#израиль
#хамас
#палестина
#заложники
#тела
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Орбан заявил о лидерстве стран БРИКС в мировой экономике
Орбан: доля государств БРИКС в мировой экономике превышает долю западных стран
03 ноября 2024, 13:56

Виктор Орбан (фото: сайт Кремля)

Страны БРИКС уже лидируют в мировой экономике, обгоняя по своей роли западные страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Политик отметил, что проведение саммита БРИКС ещё 20 лет назад не стало было серьёзной новостью, но сейчас доля государств-участников объединения в мировой экономике превышает долю западных стран. Это Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР и ещё более 10 государств, экономики которых активно развиваются.

Орбан сообщил, что 7 ноября пройдёт саммит Европейского политического сообщества. Это мероприятие он назвал самым значительным дипломатическим событием в истории Венгрии, поскольку в Будапеште соберутся лидеры свыше 40 государств, причём не только из Евросоюза, но из Турции, Великобритании, Закавказья и стран Западных Балкан.

На этом саммите, продолжил Орбан, будет затронута тема спада в европейской конкурентоспособности. Также будут рассмотрены возможные пути исправления сложившейся ситуации и геополитические изменения в мире по итогам выборов в США.

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#экономика
#саммит
#венгрия
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ЦИК признал состоявшимся второй тур президентских выборов в Молдавии
03 ноября 2024, 13:35

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала официально состоявшимся второй тур выборов президента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на предварительные данные информационной системы на сайте Центризбиркома страны.
Отмечается, что сведения о голосах обновляются в режиме реального времени. Так, на официальном портале появилось сообщение о том, что явка превысила необходимые 20%, составив 20,6%. Этого количества достаточно для признания выборов состоявшимся.

По последним данным, свои голоса отдали более 580 тысяч граждан. При этом ещё 65 тысяч молдаван проголосовали на зарубежных избирательных участках.

В настоящее время отсутствуют сведения о том, кто из выдвинутых кандидатов лидирует.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал в воскресенье. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).

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#молдавия
#выборы
#цик
#голосование
#явка
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ЦИК Молдавии сообщил об 11 нарушениях на избирательных участках
03 ноября 2024, 12:59

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии получила сведения об одиннадцати случаях нарушений на избирательных участках. Об этом в ходе брифинга сообщила глава Центризбиркома Анджела Караман.
В воскресенье стартовал второй тур президентских выборов в Молдавии. Главу государства выбирают на четыре года. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).

Отмечается, что из одиннадцати зафиксированных случаев нарушений два представляют собой запрещённое фотографирование бюллетеней, ещё два – несанкционированные предвыборные демонстрации, столько же случаев запрещённой предвыборной агитации, одно нарушение избирательного права и три иных инцидента.

В настоящий момент не зарегистрировано никаких серьёзных нарушений, которые повлияли бы на проведение выборов. Полиция контролирует избирательный процесс и проверяет всю поступающую информацию.

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«Украина номер два»: стало известно, что Запад уготовил Молдавии
#молдавия
#цик
#выборы
#нарушения
#полиция
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Раскрыта судьба Зеленского после окончания конфликта
Боуз: Зеленский знает, что с ним будет покончено после окончания конфликта
03 ноября 2024, 12:27

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что Зеленский точно знает, что ждёт его после завершения конфликта. В связи с этим у президента, чьё окружение жёстоко контролирует каждый элемент жизни и смерти жителей Украины, нет никакой мотивации для прекращения конфликта.

Ранее в этот день немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что в скором времени Зеленский сбежит с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#конфликт
#политика
#журналист
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Эксперты раскрыли планы США по России после выборов
Аналитики: США после выборов будут давить на других, чтобы помешать РФ
03 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон после выборов будет предпринимать попытки мешать российской стороне технологически развиваться, давя на ее союзников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов РАНХиГС. Подчеркивается, что США будут и дальше пытаться продвинуть свою гегемонию в экономическом и военном плане.
«Мне кажется, что санкции будут постепенно усиливаться по линии воздействия на страны, которые помогают России преодолевать действующие сложности или ограничения по импорту технологических и других товаров. То, что сейчас происходит, — это надолго», — прокомментировал аналитик Александр Абрамов.
Его коллега Даниил Шульга отметил, что из-за ограничений Москва может отказать в продаже стратегических важных ресурсов, а это означает, что реакция Вашингтона на решение РФ развивать свои технологии не будет особенной.

«Не думаю, что справедливое решение развивать собственные высокие технологии вызовет особенную реакцию Вашингтона еще и потому, что введение санкций может привести к отказу Москвы продавать стратегически важные ресурсы», — пояснил Шульга.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Основные кандидаты — Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов.

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#мир
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#россия
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#новости
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