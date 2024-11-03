Полиция перекрыла мост, по которому жители Приднестровья едут на выборы в Молдавию

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Полиция перекрыла мост между городом Рыбница в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и городом Резина в Молдавии. Об этом сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что молдавская сторона распространяет информацию о том, что на данном направлении якобы что-то заминировано или есть какая-то иная угроза. В связи с этим было полностью прекращено движение транспорта.
Однако Беляков указал на то, что ранее на этом мосту образовалась очередь из приднестровцев, которые направлялись в Молдавию для участия во втором туре выборов президента. Именно из-за этого, убеждён собеседник агентства, был перекрыт проезд.
В настоящее время представители приднестровской стороны в ОКК инициируют прибытие на место военных наблюдателей из числа миротворцев, которые проанализируют ситуацию на подъездах к мосту.
При этом, по сообщениям Генерального инспектората полиции Молдавии, в потоке людей находится человек, у которого при себе есть подозрительный язык с неизвестным содержимым. Гражданин отказывается сотрудничать с полицейскими.
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Однако Беляков указал на то, что ранее на этом мосту образовалась очередь из приднестровцев, которые направлялись в Молдавию для участия во втором туре выборов президента. Именно из-за этого, убеждён собеседник агентства, был перекрыт проезд.
В настоящее время представители приднестровской стороны в ОКК инициируют прибытие на место военных наблюдателей из числа миротворцев, которые проанализируют ситуацию на подъездах к мосту.
При этом, по сообщениям Генерального инспектората полиции Молдавии, в потоке людей находится человек, у которого при себе есть подозрительный язык с неизвестным содержимым. Гражданин отказывается сотрудничать с полицейскими.
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Анастасия Чинкова