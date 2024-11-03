ЦИК Молдавии сообщил об 11 нарушениях на избирательных участках

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии получила сведения об одиннадцати случаях нарушений на избирательных участках. Об этом в ходе брифинга сообщила глава Центризбиркома Анджела Караман.
В воскресенье стартовал второй тур президентских выборов в Молдавии. Главу государства выбирают на четыре года. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).
Отмечается, что из одиннадцати зафиксированных случаев нарушений два представляют собой запрещённое фотографирование бюллетеней, ещё два – несанкционированные предвыборные демонстрации, столько же случаев запрещённой предвыборной агитации, одно нарушение избирательного права и три иных инцидента.
В настоящий момент не зарегистрировано никаких серьёзных нарушений, которые повлияли бы на проведение выборов. Полиция контролирует избирательный процесс и проверяет всю поступающую информацию.
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Отмечается, что из одиннадцати зафиксированных случаев нарушений два представляют собой запрещённое фотографирование бюллетеней, ещё два – несанкционированные предвыборные демонстрации, столько же случаев запрещённой предвыборной агитации, одно нарушение избирательного права и три иных инцидента.
В настоящий момент не зарегистрировано никаких серьёзных нарушений, которые повлияли бы на проведение выборов. Полиция контролирует избирательный процесс и проверяет всю поступающую информацию.
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Анастасия Чинкова