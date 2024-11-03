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ЦИК Молдавии сообщил об 11 нарушениях на избирательных участках

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии получила сведения об одиннадцати случаях нарушений на избирательных участках. Об этом в ходе брифинга сообщила глава Центризбиркома Анджела Караман.
В воскресенье стартовал второй тур президентских выборов в Молдавии. Главу государства выбирают на четыре года. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).

Отмечается, что из одиннадцати зафиксированных случаев нарушений два представляют собой запрещённое фотографирование бюллетеней, ещё два – несанкционированные предвыборные демонстрации, столько же случаев запрещённой предвыборной агитации, одно нарушение избирательного права и три иных инцидента.



В настоящий момент не зарегистрировано никаких серьёзных нарушений, которые повлияли бы на проведение выборов. Полиция контролирует избирательный процесс и проверяет всю поступающую информацию.

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#молдавия
#цик
#выборы
#нарушения
#полиция
ЦИК признал состоявшимся второй тур президентских выборов в Молдавии
03 ноября 2024, 13:35

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала официально состоявшимся второй тур выборов президента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на предварительные данные информационной системы на сайте Центризбиркома страны.
Отмечается, что сведения о голосах обновляются в режиме реального времени. Так, на официальном портале появилось сообщение о том, что явка превысила необходимые 20%, составив 20,6%. Этого количества достаточно для признания выборов состоявшимся.

По последним данным, свои голоса отдали более 580 тысяч граждан. При этом ещё 65 тысяч молдаван проголосовали на зарубежных избирательных участках.

В настоящее время отсутствуют сведения о том, кто из выдвинутых кандидатов лидирует.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал в воскресенье. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).

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#молдавия
#выборы
#цик
#голосование
#явка
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Раскрыта судьба Зеленского после окончания конфликта
Боуз: Зеленский знает, что с ним будет покончено после окончания конфликта
03 ноября 2024, 12:27

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что Зеленский точно знает, что ждёт его после завершения конфликта. В связи с этим у президента, чьё окружение жёстоко контролирует каждый элемент жизни и смерти жителей Украины, нет никакой мотивации для прекращения конфликта.

Ранее в этот день немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что в скором времени Зеленский сбежит с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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#конфликт
#политика
#журналист
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Эксперты раскрыли планы США по России после выборов
Аналитики: США после выборов будут давить на других, чтобы помешать РФ
03 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон после выборов будет предпринимать попытки мешать российской стороне технологически развиваться, давя на ее союзников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов РАНХиГС. Подчеркивается, что США будут и дальше пытаться продвинуть свою гегемонию в экономическом и военном плане.
«Мне кажется, что санкции будут постепенно усиливаться по линии воздействия на страны, которые помогают России преодолевать действующие сложности или ограничения по импорту технологических и других товаров. То, что сейчас происходит, — это надолго», — прокомментировал аналитик Александр Абрамов.
Его коллега Даниил Шульга отметил, что из-за ограничений Москва может отказать в продаже стратегических важных ресурсов, а это означает, что реакция Вашингтона на решение РФ развивать свои технологии не будет особенной.

«Не думаю, что справедливое решение развивать собственные высокие технологии вызовет особенную реакцию Вашингтона еще и потому, что введение санкций может привести к отказу Москвы продавать стратегически важные ресурсы», — пояснил Шульга.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Основные кандидаты — Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов.

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#мир
#сша
#россия
#выборы
#новости
#экспертное мнение
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Религиовед Лукин: американцы не верят в искренность религиозности Трампа и Харрис
03 ноября 2024, 11:40

Фото: iStock/imdm

Американцы перед выборами не верят в искренность религиозных взглядов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин сообщил в беседе с РИА Новости.
Религиовед подчеркнул, что вера кандидатов традиционно имеет большое значение, однако большинство жителей США не верят в её искренность. Церкви, конечно, окажут влияние на выбор кандидатов, однако не настолько критичное, как это было, например, полвека назад.

По словам Лукина, Трамп несколько раз менял конфессии. Так, в 2017 году его благословляла пятидесятница пастор Паола Уайт. А Харрис, в свою очередь, сочетает формальный баптизм и магические практики.

Однако практически неизменным остаётся то, что белые протестанты и католики поддерживают Трампа и его Республиканскую партию, а все остальные конфессии отдают предпочтение Харрис, Байдену и всей Демократической партии.

Также эксперт отметил значительно сокращение численности христиан в США. По опросу Pew, проведённому в 2020 году, их насчитывалось 64%.

В заключение Лукин подчеркнул, что раскол в обществе перед президентскими выборами всё же больше связан с гендерными предпочтениями, нежели с религией. За Трампа отдают больше голосов мужчины, а Харрис психологически ближе женщинам.

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#дональд трамп
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#религия
#эксперт
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Медведев сообщил о прокси-войне против России с участием всего западного мира
Медведев: прокси-война с участием всего западного мира идёт против России
03 ноября 2024, 10:31

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)

Против России ведётся прокси-война с участием всего западного мира. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
Он подчеркнул, что не будет в очередной раз рассказывать о её причинах, поскольку точка зрения России всем известна. Однако добавил, что с Западом можно было договориться, если бы он не пошёл по иному пути.

Медведев отметил, что на продолжение этой войны стекаются огромные суммы западных денег, и многие люди станут жертвами этого глобального конфликта.

Ранее Медведев заявил, что без установления баланса на международной арене, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения.

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Медведев отшутился от вопроса, есть ли инопланетяне среди нас
Медведев шуткой ответил на вопрос о присутствии инопланетян среди нас
03 ноября 2024, 10:20

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне среди нас и можно ли их встретить на улице. Об этом сообщает RT.
Ведущий Рори Суше напомнил, что ранее политик реагировал на вопросы об инопланетянах с раздражением и призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Медведев шуткой ответил на замечание журналиста о присутствии инопланетных существ среди людей.

Зампред Совбеза РФ предложил провести «некие разыскные работы».

«Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи, как …», — приводит слова политика RT.

Медведев заключил, что если кого-то вдруг обнаружат, то людям придется «выхватить пистолеты из-за пояса», чтобы отстоять свои интересы.

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«Всё кончено»: Зеленский скоро сбежит с Украины, уверен Дотком
Дотком: Зеленский в скором времени сбежит с Украины
03 ноября 2024, 10:11

Президент Украины Владимир Зеленский скоро сбежит из страны. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком на своей странице в соцсети Х.
Комментируя материал газеты The New York Times про растущий пессимизм в Киеве и Вашингтоне на фоне активного продвижения российских войск, он отметил, что всё кончено, Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

Днём ранее американская газета опубликовала статью, в которой утверждала, что Зеленский выглядит очень вымотанным после поражения ВСУ на фронте. Также сказано, что президентские выборы в США, исход которых пока не определён, также оказывают сильное давление на украинцев. Помимо этого их моральный дух падает из-за успехов российских войск и страха перед прекращением поддержки Запада.

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В Молдавии начался второй тур президентских выборов
03 ноября 2024, 09:22

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Второй тур президентских выборов в Молдавии начался в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщает «Sputnik.Молдова».
Уточняется, что свои кандидатуры выдвинули действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Примечательно, что он не поддерживает проводимую Молдавией политику на обострение отношений с РФ.

В первом туре голосования, который состоялся 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. На следующий день Центральная избирательная комиссия страны завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в Европейском союзе. Отмечается, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% избирателей, против выступили 49,54% граждан страны.

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Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского
Дубинский: Запад организует выборы на Украине и избавится от Зеленского
03 ноября 2024, 08:01

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Запад предложит Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, поскольку перестал быть угодным США. Об этом в своем Telegram-канале написал арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.
Дубинский отметил, что если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата. При этом если он откажется, то, по словам депутата, «все внезапно поменяется внутри».

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая этого года. Зеленский не стал проводить выборы президента на Украине из-за конфликта с РФ. Однако он открыто боится, что его самого сменят в процессе политической игры.

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#рф
#украина
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