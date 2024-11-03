ЦИК признал состоявшимся второй тур президентских выборов в Молдавии

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала официально состоявшимся второй тур выборов президента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на предварительные данные информационной системы на сайте Центризбиркома страны.
Отмечается, что сведения о голосах обновляются в режиме реального времени. Так, на официальном портале появилось сообщение о том, что явка превысила необходимые 20%, составив 20,6%. Этого количества достаточно для признания выборов состоявшимся.
По последним данным, свои голоса отдали более 580 тысяч граждан. При этом ещё 65 тысяч молдаван проголосовали на зарубежных избирательных участках.
В настоящее время отсутствуют сведения о том, кто из выдвинутых кандидатов лидирует.
Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал в воскресенье. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).
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По последним данным, свои голоса отдали более 580 тысяч граждан. При этом ещё 65 тысяч молдаван проголосовали на зарубежных избирательных участках.
В настоящее время отсутствуют сведения о том, кто из выдвинутых кандидатов лидирует.
Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал в воскресенье. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).
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Анастасия Чинкова