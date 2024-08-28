Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Полковник Ходаренок допустил новые призывы Киева об увеличении помощи НАТО

Полковник Ходаренок допустил новые призывы Киева об увеличении помощи НАТО

Полковник Ходаренок: Киев попросит НАТО о расширении военной помощи
28 августа 2024, 19:29
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев попросит Североатлантический альянс увеличить военную помощь на совете Украина — НАТО. Об этом сообищл военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Эксперт прокомментировал экстренное заседание совета Украина — НАТО по решению генсека альянса Йенса Столтенберга. По словам полковника, решение связано с массированным ракетным ударом российской армии 26 августа.

«На заседании Киев в первую очередь попросит у государств-членов НАТО зенитное ракетное и радиолокационное вооружение», — выразил мнение Ходаренок.



Он заключил, что киевский режим также потребует увеличить количество поставляемых истребителей F-16.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже использовали американские истребители F-16 на передовой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Столтенберг по просьбе Киева соберет заседание совета НАТО — Украина 28 августа

«Большой скептицизм»: НАТО про идею Зеленского сбивать российские ракеты

Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»
#эксперт
#украина
#мнение
#вооружение
#заседание
#план
#режим
#нато
#владимир зеленский
#всу
#киев
#истребители
Во Франции опровергли сообщения о встрече Дурова с Макроном в день задержания
Le Monde: встреча Макрона и Дурова в день его прилета не намечалась
28 августа 2024, 18:55

Фото: сайт Кремля

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.
Отмечается, что в день задержания Дурова Макрон не был в Париже. Согласно информации источника, французский лидер проводил время в своем семейном доме в Па-де-Кале на севере страны.

Ранее сообщалось, что Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

Читайте также:

Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Павел Дуров освобожден из-под стражи

Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»
#бизнес
#розыск
#компании
#париж
#telegram
#макрон
#павел дуров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Цеков назвал истинные причины заявлений Трампа об угрозе мировой войны
Сенатор Цеков: Трамп стремится запугать демократов заявлениями о войне
28 августа 2024, 18:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны вызваны желанием запугать демократов.
«Трамп показывает избирателям, что такие действия Вашингтона могут привести к третьей мировой войне, которая коснётся территории непосредственно США. Он говорит правду, стараясь воздействовать на избирателей Демократической партии, убедить их в том, что они должны голосовать за республиканцев», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Цеков.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уточняет свою ядерную доктрину. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение о том, какие разделы этой доктрины нуждаются в уточнении.

«Надо более чётко прописать критерии применения тактического ядерного оружия. В частности, что нападение на Россию со стороны НАТО, даже если это осуществлено с использованием обычных вооружённых сил, это уже Casus belli для ответного применения Россией как тактического, так и стратегического ядерного оружия», — пояснил в беседе с «Царьградом» Коротченко.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что высказывании кандидата на роль президента США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны есть здравое зерно.

Читайте также:

Политолог Мезюхо отметил нюанс в высказывании Трампа про угрозу мировой войны

В Кремле прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне

Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне
#сша
#нападение
#оборона
#политолог
#нато
#всу
#атака
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Мезюхо отметил нюанс в высказывании Трампа про угрозу мировой войны
28 августа 2024, 18:03

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог Иван Мезюхо заявил, что высказывании кандидата на роль президента США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны есть здравое зерно.
Однако, напомнил эксперт, при его правительстве США также вооружали Украину, что приближало конфликт.

«В высказывании бывшего американского президента есть здравое зерно. Однако ведь именно при его президентстве США вооружали Украину и вводили беспрецедентные санкции в отношении России, тем самым приближая потенциальное военное противостояние», — высказал своё мнение в беседе с RT Мезюхо.

До этого Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в причастности к покушению на него.

«Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что к словам экс-президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после вторжения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне

Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне

«Напуган?»: Трамп нашёл себе достойного противника в мем-войне на фоне выборов
#сша
#конфликт
#дональд трамп
#мнение
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ополченец из Донбасса с автоматом и банды мигрантов: с чем будет бороться Россия после завершения СВО
28 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/Ivan_Ru

По завершении специальной военной операции на территории Украины российским спецслужбам и правоохранительным органам придется противостоять как организованным подпольным группировкам, так и обычному бандитизму, полагают эксперты. О том, с какими еще вызовами могут столкнуться специальные подразделения и ведомства расскажет редакция «Радио 1».

Нелегальное оружие


Одним из итогов завершения специальной военной операции является возникновение «эха боевых действий», проявляющегося в значительном количестве оставленного оружия и патронов, об этом изданию «Лента.ру» рассказал председатель комитета Московского профсоюза сотрудников полиции по СВАО Игорь Суслов.

Каждый вооруженный конфликт неизбежно ведет к распространению незарегистрированного оружия среди населения — наследие Великой Отечественной войны все еще актуально. Оружие из конфликтных зон попадает в руки не только военнослужащих, но и гражданских лиц, отметил эксперт.

Игорь Суслов приводит пример события середины 2010-х, когда в районе Отрадного был задержан ополченец из Донбасса, скрывавший автомат в сумке. При этом нелегальное оружие могут приобретать не только преступники. По словам Суслова, ужесточение законодательства об оружии делает законопослушным гражданам все труднее получать разрешение на легальное оружие, что может подтолкнуть их к поиску альтернатив на черном рынке.


Рост преступности


Военный эксперт Евгений Норин прогнозирует, что по окончании СВО можно ожидать нового всплеска преступности, обусловленного посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у возвращающихся с фронта ветеранов. По его словам, правоохранительным органам предстоит особая трудная работа с теми, кто вышел из мест лишения свободы благодаря СВО. По его мнению, возможно будет фиксироваться рост преступлений против личности и случаев агрессии по отношению к полицейским со стороны бывших заключенных, активно служивших в зоне конфликта.

Фото: iStock/vichinterlang

Банды из числа мигрантов


По мнению экспертов, значительное количество трудовых мигрантов, приезжающих для восстановления территорий после завершения СВО, также создаст серьезные трудности для правоохранительных органов. Данная группа людей может негативно повлиять на криминогенную обстановку.

Кирилл Кабанов прогнозирует, что в стране возрастет число этнических банд, в которых ваххабитские взгляды переплетаются с идеологией экстремистского движения, запрещенного в РФ. Члены таких группировок начинают с мелких преступлений и в дальнейшем превращаются в хорошо организованных бойцов с опасной философией.


Криминогенная обстановка в новых регионах


По словам бывшего оперативника Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) МВД России Михаила Игнатова, существуют определённые проблемы с безопасностью в новых регионах, поскольку там осталось множество людей, которые на первый взгляд стали более тихими, но тайно продолжают оказывать поддержку Украине. От них можно ожидать различные преступления. Находить и ликвидировать украинские подпольные структуры в Донбассе будет непросто — мелкие группы всё равно сохранятся.

О том, что к увеличению уровня преступности может привести возвращение к мирной жизни бывших заключенных, которые проходят службу на СВО, заявила депутат Государственной Думы и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее мнению, это связано с тем, что периоды реабилитации таких участников сокращены.

«Некоторые отбыли половину срока, другие — треть <…>, и их участие в операции может служить основанием для досрочного освобождения. Условия, в которых они находятся, далеки от комфортных. С одной стороны, это колония, а с другой — даже более суровые условия на фронте. Сначала они ощущали себя нарушителями закона, а теперь — героями. И это чувство героизма, несомненно, отразится на их возвращении в гражданскую жизнь», — пояснила депутат.

Экономические проблемы


Есть также мнение, что с окончанием СВО Россия может столкнуться с экономическими проблемами, связанными с восстановлением и переориентацией экономики. Санкции, введенные против страны, могут продолжить действовать, что затруднит доступ к международным рынкам и технологиям. Кроме того, необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры потребует значительных финансовых ресурсов.

Читайте также:

В США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Депутат Рады заявила, что бригады ВСУ оставляют свои позиции в ДНР

Медведев назвал главную черту России для победы на СВО
#эксперт
#конфликт
#преступники
#ветераны
#сво
#всу
#украина
#россия
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовало тестирование федеральной платформы ДЭГ
28 августа 2024, 17:35

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области началось двухдневное тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Уведомления о старте тренировки жители Подмосковья получают на почту с утра 28 августа. Письма с подробной инструкцией приходят тем избирателям, которые подали заявления об участии в ДЭГ на выборах в Единый день голосования», – пояснили в пресс-службе.
Благодаря тренировке избиратели познакомятся с процедурой ДЭГ, а также проверят совместимость устройства и браузера для корректной работы портала.
«Ключевая задача – проверка устойчивости системы. Прошу всех избирателей, кто записался на ДЭГ, принять участие в этом тестировании. Найдите пару минут. Чем больше будет нагрузка на портал, тем более наглядными и достоверными будут результаты тренировки», – обратилась к россиянам председатель ЦИК Элла Памфилова.
Как отметили в пресс-службе, тестирование будет проходить два дня и завершится 29 августа в 20 часов.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Читайте также:

Более 166 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на участие в ДЭГ

В Подмосковье начали обучать членов участковых избиркомов в преддверии выборов

В Мособлизбиркоме рассказали, как будут следить за безопасностью на участках
#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
#единый день голосования
#дэг
#тестирование
#совет депутатов
#депутаты
#едг
#элла памфилова
#цик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Павел Дуров доставлен в суд
Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд
28 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/utah778

Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Бизнесмена обвиняют в ряде преступлений, включая терроризм, мошенничество, сбыте наркотиков, отмывание денег и распространение детской порнографии.

До этого стало известно, что две машины с включёнными проблесковыми маячками на высокой скорости покинули Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, согласно слухам, находился сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции. По словам главы белорусского государства, французские власти поступили правильно. Если Дуров действительно виноват, то он должен ответить.

Читайте также:

Нарышкин рассчитывает, что Дуров не раскроет чувствительные для РФ данные Западу

Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

Эмираты требуют от Франции предоставить консульский доступ к Павлу Дурову
#арест
#telegram
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 166 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на участие в ДЭГ
28 августа 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Жители Подмосковья по состоянию на 28 августа уже подали 166 521 заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Это 6,52% от общего численности избирателей, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Больше всего доля записавшихся на ДЭГ – в Бронницах (около 14%) и Власихе (около 11%). Меньше всего заявлений подали в Подольске (2,5%), Дубне (2,8%) и Волоколамске (2,8%)», – отметили в Избирательной комиссии Московской области.
Там напомнили, что подмосковные избиратели могут отдать свой голос в Единый день голосования, не выходя из дома. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг.

Те, кто ещё не подал заявление на участие в ДЭГ, может сделать это до 2 сентября включительно.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.

На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Читайте также:

В Подмосковье начали обучать членов участковых избиркомов в преддверии выборов

В Мособлизбиркоме рассказали, как будут следить за безопасностью на участках

В Московской области завершили регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы
#выборы
#подмосковье
#московская область
#голосование
#едг
#единый день голосования
#дэг
#совет депутатов
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
28 августа 2024, 14:48

Фото: iStock/HJBC

Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщает Politico.
Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.

Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Он родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Напомним, что 24 августа 2024 года в парижском аэропорту на выходе из частного бизнес-джета он был задержан. Вместе с ним была задержана его спутница Юлия Вавилова. Дурова обвиняют в ряде преступлений, включая терроризм, мошенничество, распространение наркотиков, отмывание денег и распространение детской порнографии.

Николай Валерьевич Дуров появился на свет 21 ноября 1980. Говорят, что в три года он уже умел читать, а в восемь — решать кубические уравнения. Имеет две докторские степени по математике.

Читайте также:

Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына

Неожиданное заявление Дурова после ареста: он летел на ужин с Макроном

Эротическая модель и бывшая Тимати: все любовницы Павла Дурова и кто из них «упек» его за решетку
#суд
#арест
#предприниматель
#мать
#вконтакте
#мошенничество
#заявление
#свет
#telegram
#избиение
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поможет Алиеву заключить мирный договор между Ереваном и Баку
Кремль: Россия готова содействовать мирному договору меду Ереваном и Баку
28 августа 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в телефоном разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщает сайт Кремля 28 августа.
«С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать всё возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений», – сообщает Кремль.

Планируется, что в азербайджано-армянском мирном договоре определят конкретную черту границы между конфликтующими государствами, а также общее положение границы. Кроме того для мирного соглашения обоим государствам предстоит разблокировать транспортные коммуникации между странами.

Ранее Владимир Путин обсудил планы по сотрудничеству между странами во время официального визита в Азербайджан.

Читайте также:

Армения снова обстреляла позиции Азербайджана

В Кремле опровергли информацию о встрече Дурова и Путина в Баку

В Кремле прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне
#соглашения
#владимир путин
#кремль
#азербайджан
#армения
#президент
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф