Полковник Ходаренок допустил новые призывы Киева об увеличении помощи НАТО

Фото: iStock/Michele Ursi
Киев попросит Североатлантический альянс увеличить военную помощь на совете Украина — НАТО. Об этом сообищл военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Эксперт прокомментировал экстренное заседание совета Украина — НАТО по решению генсека альянса Йенса Столтенберга. По словам полковника, решение связано с массированным ракетным ударом российской армии 26 августа.
Он заключил, что киевский режим также потребует увеличить количество поставляемых истребителей F-16.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже использовали американские истребители F-16 на передовой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Столтенберг по просьбе Киева соберет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
«Большой скептицизм»: НАТО про идею Зеленского сбивать российские ракеты
Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»
«На заседании Киев в первую очередь попросит у государств-членов НАТО зенитное ракетное и радиолокационное вооружение», — выразил мнение Ходаренок.
Он заключил, что киевский режим также потребует увеличить количество поставляемых истребителей F-16.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже использовали американские истребители F-16 на передовой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Столтенберг по просьбе Киева соберет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
«Большой скептицизм»: НАТО про идею Зеленского сбивать российские ракеты
Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»
Екатерина Коршунова