Президент РФ Путин стал самым популярным политиком Греции

Фото: iStock/maksicfoto
Президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком в Греции. Данным исследованием компании MRB поделились в эфире телеканала OPEN.
На второй строчке в рейтинге оказался избранный президент США Дональд Трамп с 29,8% голосов. Владимир Зеленский также попал в данный рейтинг. Его результат составил 60,4% отрицательных откликов.
Ранее «Радио 1» сообщало о перспективах для диалога между Россией и США. По словам политолога-международника Николая Межевича, у стран для этого есть все карты на руках.
Читайте также:
Премьер Ливии запретил использовать свою страну в качестве плацдарма для России
Совет Безопасности ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова
Симоньян: обрадовал ответ Путина о помиловании Байденом сына
Иван Мусатов