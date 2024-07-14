Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Позицию Главкома ВСУ Александра Сырского о прекращении огня и переговорах с учетом требований России поддержали большинство украинцев, потому что боевики не смогут одержать победу. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя данные опроса одного из так называемых «патриотических» каналов, «где с утра до ночи поливают Россию».
Ранее Сырский заявлял о множестве проблем в украинской армии. По его словам, не хватает мотивированных бойцов и современной техники, в частности, средств радиоэлектронной борьбы. Военный отмечал, что такие вопросы являются сложными для командования любого уровня.
А руководство Украины тем временем ведет двойную игру, говоря о мирных переговорах и выпрашивая помощь у Запада.
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Никита Кротов