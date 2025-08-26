В Госдуме предупредили Зеленского о скорых проблемах

26 августа 2025, 12:38

Депутат Колесник: Зеленский должен бояться своей охраны

Фото: iStock/Oleg Elkov

Владимиру Зеленскому стоит бояться не только националистов, но и собственной охраны. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.





Депутат подчеркнул, что в числе телохранителей Зеленского присутствуют сотрудники британских спецслужб.





«Зеленский сам себе создал вокруг себя такую ауру. Он уже нелегитимен, сегодня он есть, завтра его нет», — отметил парламентарий.