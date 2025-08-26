Достижения.рф

В Госдуме предупредили Зеленского о скорых проблемах

Депутат Колесник: Зеленский должен бояться своей охраны
Фото: iStock/Oleg Elkov

Владимиру Зеленскому стоит бояться не только националистов, но и собственной охраны. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.



Депутат подчеркнул, что в числе телохранителей Зеленского присутствуют сотрудники британских спецслужб.

«Зеленский сам себе создал вокруг себя такую ауру. Он уже нелегитимен, сегодня он есть, завтра его нет», — отметил парламентарий.

По его словам, Запад сам решает, кого убрать.

Екатерина Коршунова

