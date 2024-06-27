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Расширение украинского конфликта на территорию Польши может привести к её полному уничтожению. Об этом сообщил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
Эксперт отметил, что из-за членства в НАТО у польского руководства возникла иллюзия, что они могут делать все, что угодно. Однако глупые фантазии президента Анджея Дуды и других политиков о развале России погубят в итоге саму Польшу.
Зинкевич добавил, что теперь поляки могут ждать расширения украинского конфликта на территорию Польши. И его конец будет трагичным для поляков.
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Зинкевич добавил, что теперь поляки могут ждать расширения украинского конфликта на территорию Польши. И его конец будет трагичным для поляков.
«Боюсь, что игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», – сказал Зинкевич.Ранее стало известно, что США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации РФ и для помощи Украине.По данным пресс-службы Государственного департамента США, новая группа объединит союзников, чтобы помогать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голос народа и раскрывать манипуляции Кремля.
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Никита Иванов