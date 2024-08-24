Президент Польши Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину

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Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом информирует Канцелярия польского лидера.
Уточняется, что глава польского государства будет принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине независимости Украины. Канцелярия президента опубликовала ролик, как Дуда выходит из вагона поезда в Киеве, где его встречают представители украинской стороны.
Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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