Трамп подписал указ о переходе TikTok под контроль американских инвесторов

Фото: Istock/monkeybusinessimages

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, утверждающий сделку по переводу популярной социальной сети TikTok под контроль американских инвесторов.



Об этом сообщает Reuters. Сделка, достигнутая после переговоров с китайским руководством, предполагает, что около 80% американского бизнеса TikTok перейдет под контроль консорциума инвесторов из США, включая компании Oracle и Silver Lake. Доля китайской ByteDance будет сокращена до менее чем 20%. Общая стоимость компании оценена вице-президентом Джей Ди Вэнсом в $14 млрд.

Ключевым условием соглашения является обеспечение национальной безопасности. Алгоритм рекомендаций приложения будет скопирован и передан в лицензию новой американской компании, а все данные пользователей из США будут храниться на серверах под контролем Oracle без доступа со стороны Китая.

Вице-президент Вэнс подчеркнул, что это гарантирует защиту конфиденциальности американцев и предотвращает использование платформы в качестве орудия пропаганды.

Елизавета Теодорович

