Трамп подписал указ о переходе TikTok под контроль американских инвесторов
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, утверждающий сделку по переводу популярной социальной сети TikTok под контроль американских инвесторов.
Об этом сообщает Reuters. Сделка, достигнутая после переговоров с китайским руководством, предполагает, что около 80% американского бизнеса TikTok перейдет под контроль консорциума инвесторов из США, включая компании Oracle и Silver Lake. Доля китайской ByteDance будет сокращена до менее чем 20%. Общая стоимость компании оценена вице-президентом Джей Ди Вэнсом в $14 млрд.
Ключевым условием соглашения является обеспечение национальной безопасности. Алгоритм рекомендаций приложения будет скопирован и передан в лицензию новой американской компании, а все данные пользователей из США будут храниться на серверах под контролем Oracle без доступа со стороны Китая.
Вице-президент Вэнс подчеркнул, что это гарантирует защиту конфиденциальности американцев и предотвращает использование платформы в качестве орудия пропаганды.
