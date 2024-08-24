Польские Танки PT-91 Twardy воюют в районе Курска, заявил президент Дуда

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Президент Польши Анджей Дуда в Киеве официально признал, что переданные украинскому режиму польские танки участвовали в атаке на Курскую область в России. Заявление польского лидера транслировали украинские телеканалы 24 августа.
«Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», – продолжил серию заявлений по России и Украине Дуда.
Также глава Польши пообещал и дальше поддерживать Зеленского в его стремлении вступить в НАТО и ЕС, гарантировав Украине военную и политическую помощь.
Дуда прибыл необъявленным визитом в Киев по случаю празднования Дня независимости Украины. В ходе мероприятия польский лидер также успел сделать заявление на случай «добровольного отступления российских военных».
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Лия Мурадьян