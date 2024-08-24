Лидер Польши Дуда обещал позвонить Зеленскому, когда Россия будет отступать

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Президент Польши Анджей Дуда пообещал позвонить Зеленскому, когда Российские военные начнут добровольно отступать с зоны СВО. Заявление по «отступающим российским солдатам» польский лидер сделал во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube.
«Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой», – заявил Анджей Дуда.
В ответ лидер украинского режима отшутился, что не возьмет трубку.
Ранее на той же пресс-конференции в Киеве Дуда призвал лидеров стран НАТО сбивать все ракеты над Украиной. Причем бить с территории других стран. Отметим, что лидеры Украины и Польши, а также премьер Литвы сейчас празднуют в Киеве «День независимости».
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Лия Мурадьян