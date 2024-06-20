Польские военные заявили о российском воздушном шаре над страной

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Оперативное командование родов войск Польши заявило, что в воздушное пространство страны залетел российский аэростат. Об этом пишет РИА Новости.
«Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи», — отмечается в заявлении.
Россия заблаговременно проинформировала Польшу о возможном попадании шара в воздушное пространство страны. Кроме того, по предварительным оценкам, над аэростатом, который защищает объекты в Калининградской области, потеряли контроль.
Объект пересек польскую границу примерно в 16:30 мск к северу от Кентшина, а покинул воздушное пространство страны около 21:00 мск. Полет отслеживался ВС Польши. Он не представляет угрозы для безопасности жителей района. Командующий оперативным штабом принял решение не уничтожать объект, чтобы избежать негативных последствий.
Таиланд надеется получить одобрение членства в БРИКС на саммите в Казани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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