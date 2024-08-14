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Использование боевиками ВСУ оружия США при нападении в Курской области — акт эскалации, у которого будут последствия. Об этом журналистам сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Использование американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, он будет иметь серьезные последствия», — прокомментировал Полянский.Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предполагал, что главу киевского режима Владимира Зеленского могут убить в ближайшее время его же хозяева.
Ожесточенные бои в приграничье под Курском начались 6 августа утром, когда украинские неонацисты попытались прорваться вглубь территорий РФ.
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Никита Кротов