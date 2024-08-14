Киевский режим заявил об идее открыть гуманитарные коридоры в Курской области

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Киев рассматривает идею об открытии гуманитарных коридоров в Курской области для эвакуации гражданских. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем телеграм-канале.
По ее словам, происходящее в Курской области — операция по созданию якобы безопасной зоны на прилегающей к Украине территории России.
Верещук написала, что украинское правительство раздумывает над «проведением гуманитарных операций» при помощи боевиков ВСУ, открытии гуманитарных коридоров и допуске международных организаций.
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Верещук написала, что украинское правительство раздумывает над «проведением гуманитарных операций» при помощи боевиков ВСУ, открытии гуманитарных коридоров и допуске международных организаций.
«На данный момент проводится подготовка и консультации», — добавила она.Ранее командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, что на территорию Курской области заходили примерно 12 тысяч украинских боевиков, большая часть из которых уже ликвидирована.
«Мы знаем, что количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», — доложил Алаудинов.Читайте также:
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Данил Пономарев