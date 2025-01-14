Полянский заявил, что постпред Британии «вышла из себя» на Совбезе ООН

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза.
По его словам, он давно не видел Вудворд «настолько вышедшей из себя, как после российского выступления». Полянский подчеркнул, что приведенные российской стороной факты по вопросу содержания военнопленных «серьезно испортили им обедню».
Тревогу вызвало представление на трибуне в ООН, которое восхваляло подразделения СС, заключил он.
Ранее сообщалось, что Британия позвала на заседание СБ ООН боевика из нацбата «Азов»*. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Тревогу вызвало представление на трибуне в ООН, которое восхваляло подразделения СС, заключил он.
Ранее сообщалось, что Британия позвала на заседание СБ ООН боевика из нацбата «Азов»*. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова