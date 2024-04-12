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«Помогите продержаться»: Киев просит у Парижа помощи, обещая после начать наступление

Figaro: Киев просит Париж помочь пережить 2024 год до нового наступления
12 апреля 2024, 05:57
Фото: istock / Oleksii Liskonih

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Киев просит чиновников Франции помочь продержаться в текущем году, чтобы в следующем ВСУ могли перейти в новое контрнаступление. Об этом пишет Figaro, ссылаясь на французского чиновника, который принимал участие в переговорах с украинским правительством.
«Украинцы говорят нам: Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление», — заявил чиновник.
В публикации отмечают, что Украина заинтересована в получении от Франции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T.



Собеседник информагентства подчеркнул, что украинской стороне больше необходимы боеприпасы, нежели сама система. Но производитель MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в скором времени, они также нужны и французской армии для ее собственных задач, отмечает издание.

Чиновник добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанное Киеву вооружение в срок.

Ранее французский политик Филиппо осудил Киев за удары по Запорожской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#украина
#боеприпасы
#вооружение
#всу
#киев
#контрнаступление
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Президент Польши рассказал, почему не может передать Украине системы ПВО Patriot
Дуда заявил, что Польша не может передать системы Patriot Украине
12 апреля 2024, 05:40

Фото: istock / ValleraTo

Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку не имеет их в своем арсенале. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. Трансляцию вел украинский телеканал «Общественное».
«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — заявил глава государства.
Дуда добавил, что в настоящий момент в Польше развернуты комплексы Patriot, которые принадлежат армии Соединённых Штатов.

Ранее Президент Польши Дуда прокомментировал возможность войны с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#страны
#польша
#пво
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Ульянов рассказал о действиях украинской делегации на сессии МАГАТЭ
Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС пыталась перевести стрелки на Россию
12 апреля 2024, 04:58

Фото: istock / WangAnQi

В ходе внеочередной сессии МАГАТЭ Украина пыталась обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в разговоре с РИА Новости.
«Абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — заявил дипломат.
Собеседник издания отметил, что украинской делегации не удалось убедить в своей правоте участников сессии. Помимо этого, Ульянов позитивно оценил итоги сессии МАГАТЭ, где удалось привлечь внимание к опасным действиям Киева.

Ранее сообщалось, что Украина из-за провалов своей армии может устроить взрыв на ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операция
#украина
#итоги
#аэс
#новости
#дипломат
#магатэ
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Захарова: США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя
Захарова: США не спутают следствие в деле о теракте в «Крокусе» словами об ИГ*
12 апреля 2024, 03:57

Фото: сайт МИД РФ

Соединенным Штатам не удастся запустить следствие в расследовании теракта в «Крокус сити холле» заявлениями о причастности к трагедии ИГ*. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «АиФ».
До этого пресс-бюро СВР заявили, что американские профильные структуры пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГ* за теракт в «Крокусе».

«Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан»*. Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — отметила Захарова.
Дипломат отметила, что Вашингтон манипулирует общественным мнением целью «обелить» своих подопечных», имея виду, что речь идет о представителях Киева.

Захарова подытожила, что Штаты «выгораживают киевский режим», чтобы отвести подозрение от самих себя.

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*Террористическая группировка, запрещенная в России
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#дипломат
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#всу
#захарова
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Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора
Путин согласился с предложением Лукашенко по стамбульскому договору с Украиной
12 апреля 2024, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле согласился, что стоит вернуться к проекту стамбульского договора между РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
На переговорах Лукашенко предложил «достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему». Путин отметил, что с документом нужно работать.

Как считает глава Белоруссии, инициативы России по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военнослужащих. Лукашенко отметил, что в договоре «разумные» позиции, «приемлемые для Украины», с которыми Киев согласился.

Переговоры Путина и Лукашенко длились практически 4 часа. Главы двух стран продолжат общение 12 апреля. В пятницу они также поучаствуют в мероприятии по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.

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#владимир путин
#президент
#новости
#киев
#лукашенко
#рф
#переговоры
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«Переводят стрелки»: Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС
Ульянов: МАГАТЭ боится прямо признавать Киев выновным в атаках на ЗАЭС
12 апреля 2024, 02:01

Фото: istock / AB Photography

Международное агентство по атомной энергии боится прямо обозначить Украину в качестве виновника в обстрелах Запорожской (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по результатам внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
«У меня ощущение, что боятся. Украинцы как бы «неприкасаемые». Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они — жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками», — отметил дипломат.
Помимо этого, Ульянов указал на попытки Украины обвинить Россию в совершённых ударах, что звучит крайне неубедительно.

«Хотя последние (Украина - ред.) предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — заявил он.
Напомним, что после ударов ВСУ по ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Мероприятие прошло в четверг, 11 апреля.

До этого сообщалось, что Украина из-за провалов ВСУ может устроить взрыв на ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#заэс
#жертвы
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Российские военные прибыли в Нигер для обучения местных силовиков
Телевидение Нигера сообщило об отправке Россией военных инструкторов в страну
12 апреля 2024, 01:31

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Российские военнослужащие прибыли в Нигер. Об этом информирует государственное телевидение страны, передает ТАСС.
В репортаже указано, что российские военные инструкторы приехали 10 апреля, они «доставили в Ниамей вооружения последнего поколения». По данным телевиденья, российские специалисты планируют разместить в Нигере зенитные системы противовоздушной обороны. Помимо этого, они будут обучать нигерских военнослужащих.

Напомним 4 декабря 2023 года глава Минобороны Нигера генерал Салифу Моди и замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, который направлен на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

В марте сообщалось, что Нигер расторг военное соглашение с США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
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#нигер
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Лукашенко: идеи Путина по мирному решению конфликта найдут отклик у ВСУ
11 апреля 2024, 23:03

Фото: сайт кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что идеи его российского коллеги Владимира Путина по мирному решению конфликта на Украине найдут отклик среди ВСУ. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства в Кремле.
«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно», — уверен Лукашенко.

Он также уверил Путина, что готов «плечом к плечу» работать для решения данного вопроса.

Напомним, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Визит белорусского лидера в Россию продлится два дня. Он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики.

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#лукашенко
#рф
#переговоры
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Крупнейшая партия Швейцарии призвала власти вернуться к строжайшему нейтралитету
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала отменить санкции, не принятые СБ ООН
11 апреля 2024, 22:57

Фото: istock / william87

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) в своем заявлении призвала к возвращению государства к строгому нейтралитету в конфликтах. Авторы заявления напомнили, что за последние 200 лет Швейцария придерживалась политики нейтралитета — не принимала участия в войнах, а также не вступала в военные и политические союзы. Заявление было сделано в четверг, 11 апреля.
«Постепенный выход из нейтралитета представляет собой угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Тем более непонятны целенаправленные попытки подорвать нейтралитет: сближение с НАТО, одностороннее принятие санкций ЕС... Результат этой неустойчивой внешней политики — Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», — утруждают депутаты.
Парламентарии указали, что Швейцарии необходимо отказаться от всех санкций, которые не были приняты Советом безопасности ООН.

Напомним, Швейцария присоединилась к большинству санкций Европы в отношении РФ с 24 февраля 2022 года. Стоит отметить, государство не входит в состав Евросоюза и НАТО.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ и гордится своей позицией
11 апреля 2024, 22:50

Фото: сайт Кремля

Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на требование президента Франции Эммануэля Макрона. Такое заявление сделал глава страны Александр Вучич, передаёт ТАСС.
«Некоторые говорили, что Макрон заявил о том, что мы должны ввести санкции против России, и что это шантаж. Я повторю вам. Та позиция, которую мы заняли спустя 8 дней после начала конфликта на Украине, актуальна и сейчас. Сербия гордится своей позицией», - заявил Вучич.

Он отметил, что Сербия мала размерами и числом жителей, но велика размером своего сердца и «буквально гигант» в вопросах государственности. Таким образом, страна не станет менять свою позицию в отношении России, несмотря на шантаж.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Европейским союзом.

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