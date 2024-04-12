«Помогите продержаться»: Киев просит у Парижа помощи, обещая после начать наступление

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Киев просит чиновников Франции помочь продержаться в текущем году, чтобы в следующем ВСУ могли перейти в новое контрнаступление. Об этом пишет Figaro, ссылаясь на французского чиновника, который принимал участие в переговорах с украинским правительством.
«Украинцы говорят нам: Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление», — заявил чиновник.В публикации отмечают, что Украина заинтересована в получении от Франции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T.
Собеседник информагентства подчеркнул, что украинской стороне больше необходимы боеприпасы, нежели сама система. Но производитель MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в скором времени, они также нужны и французской армии для ее собственных задач, отмечает издание.
Чиновник добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанное Киеву вооружение в срок.
Ранее французский политик Филиппо осудил Киев за удары по Запорожской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак