«Помогите продержаться»: Киев просит у Парижа помощи, обещая после начать наступление

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) в своем заявлении призвала к возвращению государства к строгому нейтралитету в конфликтах. Авторы заявления напомнили, что за последние 200 лет Швейцария придерживалась политики нейтралитета — не принимала участия в войнах, а также не вступала в военные и политические союзы. Заявление было сделано в четверг, 11 апреля.