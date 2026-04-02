Помощник президента Ушаков: Ормузский пролив открыт для России

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Ормузский пролив остается открытым для российского судоходства. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».



Ранее Ушаков сообщил, что Москва получила исчерпывающую информацию о прошедших 21 марта во Флориде американо-украинских переговорах. По данным из открытых источников, стороны охарактеризовали диалог как конструктивный, отметив прогресс по ряду ключевых аспектов мирного урегулирования.

Украинская сторона, в свою очередь, подчеркнула важность надежных гарантий для достижения долгосрочного мира. В ходе встречи также обсуждались параметры будущего соглашения и практические шаги по прекращению конфликта.

Отмечается, что одной из задач украинской делегации была подготовка к следующему раунду переговоров с участием России.


Никита Кротов

