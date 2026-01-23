Ушаков раскрыл дату встречи трехсторонней группы РФ, США и Украины в Абу-Даби

23 января 2026, 05:54

Ушаков: Рабочая группа РФ-США-Украина по безопасности встретится в Абу-Даби 23 января

Владимир Путин, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: www.kremlin.ru)

Первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится 23 января в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров с американской делегацией в Кремле.





Российская делегация уже сформирована и получила конкретные инструкции от лидера РФ Владимира Путина — в ближайшие часы она вылетит в Абу-Даби. В состав рабочей группы вошли представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.





Глава ЕК заявила о планах направить часть оборонных расходов на ледокол

«На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива (американского лидера) Дональда Трампа о создании «Совета мира», целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии», — добавил Ушаков.