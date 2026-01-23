Ушаков раскрыл дату встречи трехсторонней группы РФ, США и Украины в Абу-Даби
Ушаков: Рабочая группа РФ-США-Украина по безопасности встретится в Абу-Даби 23 января
Первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится 23 января в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров с американской делегацией в Кремле.
Российская делегация уже сформирована и получила конкретные инструкции от лидера РФ Владимира Путина — в ближайшие часы она вылетит в Абу-Даби. В состав рабочей группы вошли представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Кроме того, в Абу-Даби пройдёт отдельная двусторонняя встреча по экономическим вопросам. В ней примут участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива (американского лидера) Дональда Трампа о создании «Совета мира», целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии», — добавил Ушаков.Ранее сообщалось, что Трамп поддержал идею Путина о направлении Москвой взноса в «Совет мира» за счёт замороженных на Западе активов РФ. Глава Белого дома назвал предложение президента РФ «очень интересным».