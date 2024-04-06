После громкого скандала в Дании уволили командующего вооруженными силами

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен освободил от должности командующего вооруженными силами Флемминга Лентфера и назначил генерал-майора Микаэля Хилдгорда исполняющим обязанности командующего, сообщает Министерство обороны королевства.
«Я потерял доверие к командующему и поэтому принял решение, что он больше не будет возглавлять вооруженные силы. Мы находимся перед историческим и необходимым укреплением обороны Дании. Это предъявляет большие требования к нашей организации и профессиональной военной экспертизе политического уровня», – цитируются слова Поульсена в пресс-релизе ведомства.
Лентфер занимал пост командующего вооруженными силами с декабря 2020 года. Хильдгорд возглавлял Командование специальных операций.
Ранее сообщалось, что Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках».
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Александр Климов