«Последняя попытка»: Путин о контрнаступлении ВСУ и о том, когда закончится СВО

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции и прямой линии ответил на ряд вопросов жителей страны и журналистов. Один из первых вопросов был посвящен спецоперации на территории Украины. Редакция «Радио 1» расскажет о том, что президент сказал о сроках окончаниях СВО, как он оценил ранее анонсированное контрнаступление ВСУ, и какая ситуация складывается на фронте в настоящее время.
Путин рассказал, когда закончится СВО
В рамках участия в мероприятии «Подведение итогов года», президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда на Украине закончится СВО. Глава государства заявил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
Глава государства добавил, что Россия была вынуждена пойти на соответствующий шаг, так как киевские власти отвергали нацистские настроения и не хотели договариваться.
Путин рассказал о потерях ВСУ при контрнаступлении
По словам главы государства, российские военные уничтожили 747 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления ВСУ.
«Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков, это данные на вчерашний вечер, почти что 2,3 тысячи бронемашин. Вот это и есть демилитаризация», — заявил Владимир Путин.
Президент России также выразил недоумение относительно того, что украинские власти и военное командование «пихают людей на истребление» на левом берегу Днепра. Он пояснил, что ВСУ несут существенные потери, которые измеряются десятками человек, в то время как у России потери санитарные.
Путин предсказал итоги СВО
Также Путин добавил, что в зоне проведения СВО, Украина теряет не просто солдат, а элитные подразделения и штурмовые отряды.
Путин назвал продолжительность линии фронта спецоперации
Линия фронта в зоне спецоперации составляет две тысячи километров, сообщил президент. Владимир Путин сообщил, что вооружение не везде поставляется вовремя, однако в России растет собственное производство. Он также отметил, что ситуация в этом направлении улучшается, над чем государство и Минобороны продолжают работу.
Также российский лидер отметил увеличение количества беспилотников, которые используются в зоне боевых действий. Владимир Путин поблагодарил волонтеров, которые делают большую работу по предоставлению БПЛА российским военным в зону СВО.
Путин рассказал, сколько военных находятся в зоне СВО
В настоящее время 617 тысяч военнослужащих находятся в зоне проведения спецоперации на территории Украины, рассказал президент России. Он также сообщил, что участие в военных действиях принимают 244 тысячи человек из числа мобилизованных.
Путин объяснил, почему ВС РФ отошли от Крынок
Российские военнослужащие отошли на несколько метров в районе Крынок на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от потерь, пояснил Владимир Путин. Глава государства рассказал, что на этом направлении ВСУ сосредоточили артиллерийские удары, которые могли привести к большим потерям среди ВС РФ, в связи с чем военное командование приняло решение отвести личный состав на несколько метров.
Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию выгодной для ВС РФ и заявил, что ВСУ попали в огненный мешок, но украинское руководство продолжает направлять туда бойцов, невзирая на потери. Он также добавил, что бои в Крынках являются последней попыткой контрнаступления ВСУ.
Путин оценил ситуацию с ЧВК в России
По словам президента, частных военных компаний в стране нет и их деятельность не регламентирована законом. Однако права бойцов ЧВК, в том числе их право на льготы, должны быть восстановлены. Глава государства подчеркнул, что все участники СВО должны иметь права и гарантии, которыми наделены военнослужащие. Он добавил, что ситуация с ЧВК стала пробелом, допущенным Минобороны.
Мобилизация в России: будет ли вторая волна
Президент России заявил, что в настоящее время в зону проведения спецоперации отправились добровольно 486 тысяч человек. По его словам, количество тех, кто желает встать на защиту Родины продолжает расти, поэтому проводить дополнительный набор в рамках новой волны мобилизации, необходимости нет.
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Анастасия Крестьянова