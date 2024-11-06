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Послу Молдавии заявлен протест из-за действий Кишинёва на выборах

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел РФ. Там ему был выражен решительный протест из-за недопуска российских наблюдателей на выборы президента республики.
Сообщение об этом опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В пресс-релизе указано, что перед началом первого тура президентских выборов и всенародным референдумом о вступлении Молдавии в Евросоюз, прошедшими 20 октября, власти Кишинёва без какой бы то ни было мотивации отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России.

Перед вторым туром выборов, который состоялся 3 ноября, трём российским наблюдателям в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ отказали во въезде в Молдавию, несмотря на наличие у них аккредитации от Центризбиркома республики.



В МИД подчеркнули, что такие действия молдавских властей грубо нарушают Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года и Конвенцию СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что подобные шаги со стороны государства-кандидата в ЕС как нельзя лучше характеризуют европейские демократические ценности, к соблюдению которых так активно стремится молдавское руководство.

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Корниенко обратился к Трампу с просьбой помочь провести выборы в Верховную Раду Украины
06 ноября 2024, 17:52

Фото: РИА Новости / Стрингер

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко обратился к Дональду Трампу, недавно одержавшему победу над Камалой Харрис в борьбе за пост президента США, и попросил помочь в проведении выборов в Верховную Раду. Из-за военного положения, действующего в стране, украинские парламентарии не могут организовать выборы самостоятельно, сообщает издание «Страна.ua».
«Мы в Верховной Раде не можем измениться как Конгресс, но мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба как депутатов», — сказал Корниенко.
Он также отметил, что для осуществления выборов необходимо завершить военный конфликт на территории Украины, поскольку в условиях военного положения проведение выборов на территории страны невозможно.

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Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США
06 ноября 2024, 17:02

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

После своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп составил длинный список людей, которым он обещал отомстить, сообщает издание Politico.
Среди тех, кого Трамп намерен наказать — действующий президент США Джо Байден, его сын Хантер и другие члены семьи.

Кроме того, в список входят Камала Харрис, соперница Трампа на выборах, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и ряд других политиков.

В перечне также значатся и журналисты из Politico, так как Трамп хочет отомстить изданию за отказ раскрывать источники информации.

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Депутат Рады заявил: Украина будет вынуждена доказывать свою ценность Западу при Трампе
06 ноября 2024, 16:42

Фото: РИА Новости / Доминик Бутен

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Украина будет вынуждена отказаться «плане победы» и сосредоточиться на доказательстве своей важности для Запада.
«Можно сказать окончательно: любой "план победы", основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть.... Нам нужен собственный план непобедимости», — написал он в своём Telegram-канале.
Депутат считает, что при Трампе мировой порядок будет строиться не на международных не на правилах, а на договорённостях. В такой ситуации Украине предстоит активно работать, чтобы убедить западных партнёров в своей ценности и необходимости.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа
06 ноября 2024, 16:30

Эммануэль Макрон (Фото: сайт Кремля)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своих социальных сетях, что Франция и Германия будут работать над созданием более суверенной Европы.
Париж и Берлин будут создавать «более единую, сильную и суверенную Европу».

Эммануэль Макрон поделился, что разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — сообщает президент Франции в своей публикации.

Ранее Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в президенты Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что готов работать вместе с американским коллегой как они это «делали это в течение четырех лет».

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Матвиенко посоветовала замглавы Минздрава Зеленскому не называть громко фамилию
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава Зеленского
06 ноября 2024, 15:54

Валентина Матвиенко (Фото: сайт Кремля)

Первому заместителю министра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому не следует громко называть свою фамилию. С таким шутливым предложением обратилась к чиновнику спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сегодня, 6 ноября, во время «правительственного часа» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко и его заместителей, Матвиенко назвала присутствующих на заседании Совета Федерации представителей ведомства.

«Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра.. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте», — с улыбкой сказала спикер верхней палаты российского парламента.

В ответ первый заместитель министра тоже улыбнулся и развёл руками, как бы говоря, что тут уж он ничего не может поделать, что есть — то есть.

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Strategic Culture: США намереваются подчинить себе Европу через Украину
06 ноября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Diy13

Соединённые Штаты не просто так принимают такое активное участие в украинском конфликте и оказывают Киеву всемерную поддержку. В Вашингтоне видят в вооружённом противостоянии на Украине установить своё господство над Европой.
Об этом пишет обозреватель издания Strategic Culture. В своём материале автор предполагает, что США изначально имели ввиду именно такую расчётливую и хитрую цель — подчинение Европы своим интересам.

В материале указываются ещё две задачи, которые ставили перед собой США, ввязываясь в конфликт. Одна из которых заключалась в разорении и разрушении Украины до такой степени, что впоследствии её восстановление обошлось бы для России слишком дорого. При этом дестабилизация и ослабление самой России в процессе противостояния с соседним государством, возможно, не были частью стратегического плана Вашингтона, но могли бы стать приятным бонусом для Штатов, заключает автор статьи.

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Захарова с иронией оценила поздравление Зеленского Трампу после президентских выборов
06 ноября 2024, 14:31

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения Владимира Зеленского, поздравившего Дональда Трампа с победой на выборах в США.
Мария Захарова в своём Телеграм-канале опубликовала слова Владимира Зеленского. Он говорил о том, что уважает политику Дональда Трампа.

«Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосет», — написала официальный представитель МИД России.

Мария Захарова считает, что Зеленский в конце поздравления американского президента должен был написать «Ваш Володимир — Бурисма — Зеленский». Так она в ироничной форме напомнила о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Политик заявил, что его правление будет считаться «золотой эпохой» в истории США.

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Дональд Трамп исполнил «победный танец» под песню YMCA
06 ноября 2024, 14:17

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Дональд Трамп завершил выступление перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде танцевальными движениями под хит YMCA группы Village People.
Сторонники Трампа овациями встретили «победный танец» политика.

Американские СМИ считают, что Трамп выиграет на выборах президента США. В таком случае это будет второй случай в истории страны, когда кто-либо будет занимать пост президента два срока, но не подряд. До Трампа был только Гровер Кливленд в конце XIX века.

Таким образом, сорок пятый президент станет сорок седьмым, а проигравшая ему Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу своего оппонента в Конгрессе в качестве председателя Сената.

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Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах США
06 ноября 2024, 14:01

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.
«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал Зеленский в соцсети X.

Он также отметил, что надеется на дальнейшую поддержку США.

Тем временем, в окружении Владимира Зеленского царит паника из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, киевский режим делал ставку на Харрис. И сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу.

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