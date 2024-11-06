Послу Молдавии заявлен протест из-за действий Кишинёва на выборах

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел РФ. Там ему был выражен решительный протест из-за недопуска российских наблюдателей на выборы президента республики.
Сообщение об этом опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В пресс-релизе указано, что перед началом первого тура президентских выборов и всенародным референдумом о вступлении Молдавии в Евросоюз, прошедшими 20 октября, власти Кишинёва без какой бы то ни было мотивации отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России.
Перед вторым туром выборов, который состоялся 3 ноября, трём российским наблюдателям в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ отказали во въезде в Молдавию, несмотря на наличие у них аккредитации от Центризбиркома республики.
В МИД подчеркнули, что такие действия молдавских властей грубо нарушают Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года и Конвенцию СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что подобные шаги со стороны государства-кандидата в ЕС как нельзя лучше характеризуют европейские демократические ценности, к соблюдению которых так активно стремится молдавское руководство.
Читайте также:
Депутат ГД Шеремет сравнил выборы в Молдавии с государственным переворотом
Песков прокомментировал итоги выборов в Молдавии
ЦИК Молдавии сообщил об 11 нарушениях на избирательных участках
Перед вторым туром выборов, который состоялся 3 ноября, трём российским наблюдателям в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ отказали во въезде в Молдавию, несмотря на наличие у них аккредитации от Центризбиркома республики.
В МИД подчеркнули, что такие действия молдавских властей грубо нарушают Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года и Конвенцию СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что подобные шаги со стороны государства-кандидата в ЕС как нельзя лучше характеризуют европейские демократические ценности, к соблюдению которых так активно стремится молдавское руководство.
Читайте также:
Депутат ГД Шеремет сравнил выборы в Молдавии с государственным переворотом
Песков прокомментировал итоги выборов в Молдавии
ЦИК Молдавии сообщил об 11 нарушениях на избирательных участках
Александр Бойцов