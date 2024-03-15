Посол Антонов: дипмиссия России в США готовится к провокациям во время выборов

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
Российское посольство в США получает много угроз, готовятся провокации во время выборов президента. Об этом заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала в программе «Большая игра».
Диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов. Имеются сведения, что будет предпринята попытка проникнуть на территорию посольства с целью осложнить выборы.
При этом Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в президентские выборы в России и считает подобные заявления «категорически неверными». Представитель администрации Джо Байдена заявил, что обвинения российской стороны в возможном вмешательстве являются «не более чем пропагандой».
В России 15 марта начались выборы президента, которые впервые пройдут три дня — вплоть до воскресенья, 17 марта. Почти три сотни избирательных участков открываются за границей — в 144 странах. Это меньше, чем шесть лет назад, тогда был 401 участок в 145 странах. Сокращение мест для досрочного голосования за рубежом в ЦИК связывали с недружественными действиями, которые предпринимаются в отношении диппредставительств России.
В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
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При этом Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в президентские выборы в России и считает подобные заявления «категорически неверными». Представитель администрации Джо Байдена заявил, что обвинения российской стороны в возможном вмешательстве являются «не более чем пропагандой».
В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
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Артем Путинцев