Посол Грызлов заявил о поступившей угрозе подрыва Генконсульства РФ в Бресте

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Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что поступила угроза о подрыве Генконсульства РФ в Бресте, передает Sputnik Беларусь.
Прежде сообщалось, что в Белоруссии сформированы избирательные участки для голосования. Граждане РФ, проживающие в республике, могут отдать голос на шести участках.
Грызлов сообщил, что уже более 2, 5 тысяч человек проголосовали.
По его словам, в связи с проведением выборов, поступила угроза о подрыве подрыве Генконсульства России в Бресте. В настоящее время принимаются все необходимые меры безопасности. Информация проверяется.
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Грызлов сообщил, что уже более 2, 5 тысяч человек проголосовали.
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Анастасия Хохлова