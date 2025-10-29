В США обсудили альтернативные санкциям меры воздействия на Россию
Постпред США при НАТО Уитакер обсудил с главой ЦРУ Рэтклиффом меры влияния на Россию
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер провел встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Они обсудили различные способы влияния на Россию. Об этом Уитакер заявил в интервью Bloomberg.
Его разговор с директором ЦРУ состоялся 28 октября в Брюсселе. С точки зрения американского постпреда при НАТО, в настоящий момент у президента США Дональда Трампа имеются многочисленные инструменты давления на Москву.
«Санкции против российской нефти — это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше. Сегодня мы с Рэтклиффом обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента США», — сказал Уитакер.Он подчеркнул, что Трамп будет использовать «свои карты» для контроля РФ по мере необходимости. Деталей возможных мер он не привел.
27 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что собирается встретиться с Дональдом Трампом. Он желает поговорить с американским лидером о санкциях в отношении нефтяного сектора РФ.