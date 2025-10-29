В США обсудили альтернативные санкциям меры воздействия на Россию

29 октября 2025, 00:31

Постпред США при НАТО Уитакер обсудил с главой ЦРУ Рэтклиффом меры влияния на Россию

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер провел встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Они обсудили различные способы влияния на Россию. Об этом Уитакер заявил в интервью Bloomberg.





Его разговор с директором ЦРУ состоялся 28 октября в Брюсселе. С точки зрения американского постпреда при НАТО, в настоящий момент у президента США Дональда Трампа имеются многочисленные инструменты давления на Москву.





«Санкции против российской нефти — это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше. Сегодня мы с Рэтклиффом обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента США», — сказал Уитакер.