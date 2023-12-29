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Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал, что антироссийские настроения в Германии преобладают как в политических, так и в деловых кругах. Например, из-за посещения российской дипломатической миссии человека вполне могут уволить с работы.
Любые, даже самые невинные попытки слегка поколебать русофобский консенсус политических и экономических элит в Германии моментально будет приравнен к пророссийской пропаганде и обслуживанию интересов Кремля, заключил посол.
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Александр Бойцов