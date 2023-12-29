Посол РФ Нечаев: За посещение российского посольства в Германии могут уволить

Депутат Европейского Парламента от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал посольство Украины в Таллине за молчание в ответ на его предложения выслать украинских беженцев на родину, чтобы помочь Киеву добрать бойцов ВСУ для участия в рамках СВО. Об этом информирует ERR.